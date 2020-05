Honderdduizenden consumenten in de kou, geen geld terug.

Consumenten hebben recht op terugbetaling van hun geannuleerde vliegtickets binnen zeven dagen. Tot op heden weigeren de luchtvaartmaatschappijen dit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het toezichtsorgaan gedoogt de vouchers, waardoor luchtvaartmaatschappijen vrij spel lijken te hebben. De consument kan nergens aankloppen voor hulp en wordt gedwongen om zelf een juridisch procedure tegen de luchtvaartmaatschappij te starten.



Momenteel vragen minister van Nieuwenhuizen en de luchtvaartlobby in Europa om opschorting van de wetgeving. Vooralsnog heeft Eurocommissaris van Transport, Adina-Ioana Vălean, voet bij stuk gehouden om de regels in stand te houden zoals ze zijn.



Remco Bos, jurist bij Aviclaim, zegt dat het opschorten van de wetgeving tornt aan het rechtszekerheidsbeginsel. " Het is niet toegestaan om bindende wetgeving met terugwerkende kracht te wijzigen ten nadele van de consument. Ook veel consumenten hebben het moeilijk in deze periode. Ondernemers verliezen omzet, anderen wellicht hun inkomen. Het kan niet zo zijn dat de luchtvaartmaatschappijen de vooruitbetaalde tickets niet terugbetalen om hun eigen cashflow te verbeteren.”



Een mogelijke oplossing is een Europees garantiefonds opzetten met gunstige vouchervoorwaarden, zoals een hogere waarde van de voucher. Dit zal er direct voor zorgen dat er minder vraag is naar refunds van de tickets en biedt meer zekerheid aan de passagiers die wel vouchers accepteren. Hierdoor zal ook de liquiditeit van de luchtvaartmaatschappijen minder wordt geraakt.



Zolang er geen garantiefonds is, kan de consument zich bij Aviclaim melden welke in eerste instantie gratis bijstand verleend om het aankoopbedrag van de tickets terug te eisen.