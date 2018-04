Twee dagen hacken voor de journalistiek

Aanstaande donderdag, 12 april, start de eerste editie van de Amsterdam Journathon, een hackathon die technologie en journalistiek bij elkaar brengt. De Amsterdam Journathon is onderdeel van het appril festival, het grootste mobile app festival van Europa dat woensdag al aftrapt in evenementenlocatie B. Amsterdam.



Gedurende twee dagen werken zo’n 50 journalisten, marketeers, dataspecialisten en developers van verschillende bekende mediabedrijven en digital agencies samen aan verschillende concepten die bijdragen aan onafhankelijke, betrouwbare journalistiek. “Denk aan cases rondom data en privacy. Maar ook op gebied van educatie en lokale journalistiek”, aldus initiatiefnemer Tim Klein Haneveld, directeur van mobile development agency PINCH die het evenement host. “Met klanten als De Telegraaf, NRC en ANP, zijn wij dagelijks bezig met de uitdagingen van deze journalistieke merken. Het leek ons spannend om specialisten van verschillende nieuwsmerken samen te laten werken aan relevante journalistieke uitdagingen. Ik was positief verrast door de grote animo onder de verschillende uitgevers en ben heel nieuwsgierig naar wat er gerealiseerd gaat worden.”



Eric Smit, hoodredacteur van Follow the Money, opent donderdagochtend de journathon. Op vrijdagmiddag demonstreren de verschillende teams vanaf 15.00 uur hun resultaten op het kantoor van PINCH. De demo is voor iedereen gratis toegankelijk.



Deelnemers aan de Amsterdam Journathon zijn: RTL Nieuws, Telegraaf Media Groep, Follow the Money, NRC Media, Publicism, NDC Media en NoProtocol.



Han-Menno Depeweg, head of digital bij NRC Media: “Technologie en journalistiek raken steeds meer verweven. Toch is in het in de dagelijkse praktijk lastig voor development en redactie om continu samen op te trekken. Ik hoop echt dat de Amsterdam Journathon juist dat faciliteert”.