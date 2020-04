Ouders zoeken raad over Pubers in quarantainetijd

Unieke tijd roept nieuwe behoeftes op



We leven in een unieke tijd waarin wordt gezocht naar een nieuwe balans. En uit die nieuwe balans ontstaan nieuwe behoeftes. Zo zitten ouders ineens 24/7 met hun puberkind opgehokt. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want hoe zorg je ervoor dat die puber z’n bed uit komt op een normaal tijdstip? Hoe motiveer je een puber om aan zijn huiswerk te gaan? Hoe houd je het een beetje gezellig met elkaar in Coronatijd? Dat deze vragen bij ouders leven, bleek uit de grote interesse in het gratis webinar ‘Hoe bereik ik mijn (onbewuste) puber?’ van Subconscious Impact.



Mensen zijn onbewust en irrationeel



We weten het al lang. Nobelprijswinnaar Daniel Kahnemann maakte het in in 2002 al pijnlijk duidelijk: mensen zijn onbewuste wezens. Maar we doen er schokkend weinig mee in onze communicatie. Integendeel: we communiceren juist op een manier die averechts werkt. En doen daarmee net alsof mensen juist logisch en rationeel zijn.



Ouder benadert kind via rationele route



Kijk maar naar een gesprek tussen ouder en puber. De ouder zal uitleggen waarom het belangrijk is dat dat kind uit bed komt, doucht en aankleedt. Het zal betogen waarom een vaste structuur op schooldagen thuis zo belangrijk is… Het komt een ieder vast bekend voor. Maar met deze manier van communiceren doen we net alsof die puber bewust, rationeel en logisch is. Alsof hij na de boodschap van de ouder zal denken en zeggen: ‘Oh ja inderdaad, daar heb je een goed punt. Ik spring meteen mijn bed uit!’



Hoe bereik je die puber in zijn onbewuste besliscentrum?



“Over het bereiken van het onbewuste besliscentrum schreven we een boek vanuit Subconscious Impact. En onze corebusiness is het opleiden van professionals om meer impact te hebben op anderen. Maar in deze Coronatijd vonden we het belangrijk om ouders thuis een steuntje in de rug te geven: zij moeten ineens ouder/leraar/coach/werknemer ineens zijn. Dat valt niet mee. En dat bleek!



Een gewone post op mijn Linkedin-profiel. Met de uitnodiging voor een gratis webinar. Binnen twee dagen hadden we bijna 15.000 views en meer dan 100 inschrijvingen. Het blijkt dus echt een ‘dingetje’ om die puber echt te bereiken”, aldus mede-oprichter van Subconscious Impact en co- auteur van het boek Impact; de kracht van onzichtbare invloed (2018).



Hoe voorkomen we de echtscheidings’boom’?



Daarom volgt Subconscious Impact dit initiatief binnenkort op met een variant: ‘Hoe houd ik het gezellig met mijn partner?’ Om de dreigende echtscheidings’boom’ van komend najaar een beetje te voorkomen. Fijn om zo bij te kunnen dragen aan een maatschappij onder druk!”