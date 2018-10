Detacheerder Continu benoemt Seth Winterscheidt tot nieuwe CEO

Detacheringsbedrijf Continu heeft Seth Winterscheidt (40 jaar) - nu nog financieel directeur - benoemd tot nieuwe CEO. Hij neemt die rol over van de huidige CEO Jeroen de Bruijn. Continu is gespecialiseerd in het zoeken van specialisten in de bouw, civiele techniek, woningbouwcooperaties, werktuigbouw en elektro- en installatietechniek. Het bedrijf, dat nu voornamelijk actief is in Nederland en België, wil onder de nieuwe directeur nadrukkelijker over de grens kijken en zoekt verder te groeien in België, maar ook in Duitsland waar het bedrijf nog niet actief is. Continu wil zich richten op bepaalde specialismen binnen bouw en industrie.



Continu maakt op dit moment een stevige groei door. Eerder dit jaar werd collega-detacheerder MTénV overgenomen. Continu beschikt in Nederland over een netwerk van 15 kantoren en telt ruim 200 personeelsleden. Het bedrijf maakt sinds 2015 deel uit van detacheringsbedrijf House of HR. De huidige CEO Jeroen de Bruijn, die meer dan 20 jaar werkzaam is bij Continu, blijft bij het bedrijf betrokken als aandeelhouder & adviseur.



“We zitten nu in een groeifase en willen met Continu een volgende stap maken. Een stap met behoud van onze eigenheid, visie en aanpak,”vertelt nieuwe directeur Seth Winterscheidt. “Het ondernemerschap heeft altijd centraal gestaan bij Continu. Wat goed is, blijven we behouden en we willen als groep geografisch uitbreiden. Verder zullen we de specialismen binnen en rond de sectoren bouw en industrie verder uitbreiden. We zijn blij met de ondersteuning van House of HR in deze fase waarin Continu zich bevindt.”



Rika Coppens, CEO van House of HR: “Continu kent een sterke strategie met een focus op gespecialiseerde nichemarkten. Dit is de afgelopen jaren succesvol gebleken. De verdere groei waarop Continu zich nu richt, zal onder de nieuwe directeur een verdere impuls krijgen. Continu zal verder bouwen op het succesvolle fundament dat door Jeroen de Bruijn is gelegd. De groep House of HR wil graag assisteren bij de geografische expansie van deze succesvolle dochteronderneming.”



Over Seth Winterscheidt



Seth Winterscheidt werkt sinds 2015 bij Continu was de afgelopen drie jaar financieel directeur. Daarvoor werkte hij onder meer als controller en financieel directeur voor verschillende ondernemingen. Naast de financiële & operationele taken die hij in het verleden had, heeft hij ook in ruime mate ervaring opgedaan met IT, HR en Legal. Hij werkte ook enkele jaren als zelfstandig ondernemer.



Over Continu



Continu vertolkt een toonaangevende rol in detachering binnen de sectoren bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek. Via haar 200 interne medewerkers, verspreid over 15 kantoren (14 kantoren in Nederland en 1 in België-Genk), stelt Continu elke dag meer dan 1500 mensen te werk. In 2017 realiseerde Continu in zijn huidige vorm een geconsolideerde omzet van EUR 80 miljoen.



Over House of HR



House of HR is actief in het volledige landschap van HR-oplossingen. Met zijn 14 merken en meer dan 500 kantoren, verspreid over 10 landen, realiseerde het in 2017 een geconsolideerde omzet van 1,4 miljard. Accent, Covebo, Vialegis, TimePartner en Zaquensis zijn actief in de uitzendsector. Abylsen, Aero, IBB, Continu, Redmore en TEC leveren engineering consultancy diensten. Logi-Technic zorgt voor technische outsourcing.