AppWash by Miele selecteert Rotterdams betaalplatform

appWash by Miele is de digitale oplossing voor wasruimtes, of het nu in een flatgebouw, een studentenhuis, een camping of een andere omgeving met gedeelde wasmachines en wasdrogers is. Tot op heden werken veel van deze zelfbedieningswasruimtes met munten of kaarten. Gebruikers downloaden de appWash-app, melden zich aan, vullen hun prepaid saldo aan met PayPal, creditcard of via Ideal, selecteren een machine en een programma, laden hun was en wassen.



Klaar voor het digitale tijdperk met Miele Operations & Payment Solutions



Voor een traditionele fabrikant, zoals Miele, kan het best een uitdaging zijn om wendbaar te zijn en met het digitale tijdperk mee te gaan. Daarom is in 2019 Miele Operations & Payment Solutions opgericht, een 100% dochteronderneming van Miele. Deze organisatie wordt geleid door Frederik Wiedei en Martin Hünten, voorheen werkzaam in het digitale innovatielab van Miele. Frederik: ‘Met appWash van Miele leveren we een digitale service van de toekomst die een geavanceerde oplossing voor wasruimtes over de hele wereld ontwikkelt en verkoopt. In plaats van twee of drie mensen binnen Miele aan te stellen in elk land waar we actief zijn, hebben we ervoor gekozen een aparte start-up op te richten. Zo kunnen Martin en ik ons volledig concentreren op de markt van de zelfbedieningswasruimtes en de uitrol van appWash by Miele in heel Europa.’



Partnerschap Involtum en Miele



Miele Operations & Payment Solutions en Involtum werken samen als het gaat om appWash by Miele. Frederik: ‘Miele brengt het volledige klantenbestand, de Miele-hardware en het verkoopnetwerk in. Martin en ik zorgen voor business development, de marketingactiviteiten, wat juridische onderwerpen en de uitrol van appWash by Miele. Involtum, als expert in pay-per-use software, heeft een krachtig platform ontwikkeld om betalingen technisch en procesmatig af te handelen. Hun team heeft ook de hele digitale front-end ontwikkeld: de app voor de gebruikers en de portal voor de operators. Ook zorgen ze met hun platform voor het facturatieproces voor de operator en de verbinding van appWash met verschillende betaalmethoden en providers. Ze helpen ons niet alleen met hun platform en expertise, het zijn ook fantastische mensen om mee samen te werken: pragmatisch, snel en leuk, en we delen onze strategische opvattingen en doelstellingen voor het bedrijf. Een geweldige samenwerking. '



Een mooie toekomst voor appWash by Miele



‘Tot nu toe hebben we de app online gezet, net als de portal voor operators, en hebben appWash by Miele uitgerold in Duitsland, Nederland en Oostenrijk’, zegt Frederik. ‘Nu zijn we begonnen met het trainen van de Miele-verkoopteams en technische teams, land voor land, zodat ze eind 2020 appWash by Miele in heel Europa kunnen verkopen en uitrollen.’