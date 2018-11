Indiase handelsmissie samenwerking leidt nieuwe bedrijven in Nederland

De eerste stappen richting een exclusieve samenwerking tussen twee markten in twee verschillende continenten zijn gezet. INCO Business Group en SK Patodia hebben een samenwerking gevormd met de focus op het vereenvoudigen van internationale betrekkingen tussen India en Nederland binnen hun vakgebied. Namelijk, de bedrijfsoprichting en de boekhouding industrie.



“Deze luchtbrug realiseert een natuurlijke synergie tussen SK Patodia en INCO Business Group en verbeterd internationale diplomatieke betrekkingen.” aldus Dennis Vermeulen, CEO van INCO Business Group.



Versterken van Expertise



INCO Business Group staat bekend als een intermediair in bedrijfsoprichting in Nederland, met een portfolio van meer dan 1000 opgerichte bedrijven voor buitenlandse ondernemers. SK Patodia & Associates is een toonaangevend Indiaas Accountancybureau met specifiek ontwikkelde en interdisciplinaire expert services. Eén van de grootste voordelen van deze samenwerking is dat de twee partijen elkaar versterken door het delen van kennis over verschillende sectoren, markten, culturele verschillen en nationale wetgeving.



“Faciliteren van Internationaal Ondernemerschap”



Met deze slogan positioneert INCO Business Group zichzelf als een spin in het web van ambitieuze internationale ondernemers. Specifiek in deze situatie: Indiase ondernemers de mogelijkheid bieden om een bedrijf in Nederland op te richten, of het voorzien van accountancy services voor Nederlandse ondernemers in India.



“India’s optimistische economische groei creëert een potentiële groei in de wereldwijde economie vanuit de eerder gematigde economische omgeving. Er is een groeiende interesse om een bedrijf op de Indiase markt op te richten dat in combinatie met het verbeterde vestigingsklimaat en vooruitstrevende initiatieven vanuit de overheid gefaciliteerd wordt. In deze context hopen wij de ideale partner te zijn voor Nederlandse bedrijven die naar India willen uitbreiden”, aldus Sharwan Agarwal, Partner bij SK Patodia & Associates.



Handelsmissies



INCO Business Group en SK Patodia zien beide het belang van internationale handel en investeren daarom in deelname en facilitatie van internationale handelsmissies.



“De recente handelsmissie naar India, die georganiseerd werd door de Nederlandse overheid, heeft geresulteerd in interessante partnerschappen en voorziet ons van inzichten in de potentie van de Indiase markt. Vice versa kunnen wij Nederland als doorgang van de Europese markt promoten”, aldus Dennis Vermeulen.



Lees meer over het partnerschap op www.incobusinessgroup.com/sk-patodia