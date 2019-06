HR-dienstverlener zet zich in voor 'Troeteleik' langs de A58

Rijkswaterstaat heeft aangeven de A58 te gaan verbreden en is voornemens de Anneville-eik, ook wel bekend als de Troeteleik, te kappen. Uit onderzoek van ingenieursbureau Movares, in opdracht van de Bomenstichting, blijkt dat er een alternatief plan voor de kap mogelijk is. Een bedrijf in software en services op het gebied van HRM uit Helmond, genaamd IJK, trekt zich het lot van de boom aan en zet zich in voor het behoud van de boom met een petitie en een financiële bijdrage voor het onderhoud. Hiermee hopen ze het kappen van deze 180 jaar oude monumentale boom af te wenden.



“De boom laat zien dat natuur- en cultuurbehoud hand in hand kan gaan met stedelijke ontwikkeling. Nadat vele organisaties zich hebben ingezet voor het behoud van de troeteleik, is het nu aan ons de taak om ons hard te maken voor deze bijzondere eik.” aldus directeur Harold de Wit. “Inmiddels hebben we al ruim 3.500 handtekeningen verzameld. Dit geeft aan hoe betrokken mensen zijn bij de eik. Door de actie nieuw leven in te blazen, hopen we minister Van Nieuwenhuizen alsnog te overtuigen de Troeteleik te behouden. Over de kosten voor het onderhoud denken wij graag mee.”



Geluksmoment automobilisten

De Troeteleik staat in de middenberm van A58 bij Ulvenhout en is zo’n 180 jaar oud. De eik was vroeger onderdeel van de oprijlaan van landgoed Anneville waar prins Bernard en later koningin Wilhelmina nog hun intrek hebben genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eik overleefde eind jaren tachtig de aanleg van de A58 waarna hij terecht kwam in de middenberm. Afgelopen november werd de eik gekroond tot ‘Boom van het Jaar’ in Nederland en werd 7e op de Europese bomenverkiezing. “De prachtige eik is een dagelijks herkenningspunt én geluksmoment voor vele automobilisten. Voor ons is het een symbool voor natuurbehoud en rentmeesterschap.” vult collega directeur Patrick Adriaansen aan.



Meer informatie over de Troeteleik en de petitie vindt u op https://www.ijk.nl/troeteleik/.