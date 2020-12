Start-up OnsMagazijn.com steunt de lokale winkelier via online platform

Digitaal, en tóch lokaal



Nieuw-Vennep – De oprichters van OnsMagazijn.com hebben vandaag versneld besloten het online platform verder toegankelijk te maken voor de lokale winkelier. De urgentie om juist nu op te komen voor de lokale winkelier is door de nieuwe maatregelen groter dan ooit. Via het platform bundelt OnsMagazijn.com de krachten met lokale winkels om een vuist te maken tegen de online reuzen. De bedenkers zien dat er veel belangstelling is voor lokaal kopen, wat alleen online nog steeds lastig is. Een winkelier kan digitaal simpelweg (nog) niet op tegen de online reuzen. Echter is OnsMagazijn.com ervan overtuigd dat een samenwerking tussen lokale winkeliers die de krachten bundelen het verschil maakt.



Gemak wint het vaak



Veel mensen kopen nu online en laten het thuisbezorgen, maar als het zo doorgaat is er een grote kans dat de winkelstraat om de hoek straks haar sprankeling mist, winkels leegstaan en aanbod ontbreekt aldus Ons Magazijn. Mensen moeten volgens Ons Magazijn zelf de keuze houden of ze fysiek of online willen winkelen. Er moet voldoende aanbod zijn. Producten moeten voor iedereen binnen handbereik zijn. Online en fysiek. Om het fysieke en online winkelen te kunnen combineren heeft Ons Magazijn een online platform gelanceerd. Ons Magazijn is een verlengstuk van de lokale winkel, in de vorm van een online webwinkel welke fungeert als een uitbereiding op het assortiment van de winkelier.



Wie is OnsMagazijn.com?



OnsMagazijn.com is een start-up voor lokale ondernemers, door lokale ondernemers. Door middel van een samenwerking met lokale winkeliers door heel Nederland kan de sociale en maatschappelijke functie die een buurtwinkel heeft, worden vertaald naar het gemak van online. Het is tegenwoordig niet gemakkelijk om ‘even een webshop’ op te zetten die op kan dreunen tegen de online reuzen. Toch zijn er veel mensen die het lokaal winkelen en de bijbehorende winkels van enorme toegevoegde waarde vinden, en die steunen dit graag.



De pilot draait inmiddels 1,5 jaar op meer dan 60 locaties. Door het aankoppelen van leveranciers voor onder andere boeken, cartridges, kantoorartikelen en telefoon accessoires kunnen lokale winkeliers meer producten aanbieden zonder dat zij de winkel hoeven te verbouwen.



Door de recente ontwikkelingen is dit platform eerder uitgerold dan de oprichters van tevoren hadden bedacht. Juist nu is volgens hen het moment aangebroken om groots uit te pakken met het online platform, zodat consumenten uit het hele land veilig en gemakkelijk vanuit huis direct bij hun lokale winkeliers kunnen kopen.