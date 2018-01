VNO-NCW, MKB, overheid en experts informeren ondernemers over Brexit

Vrijdag 26 januari (13.30-15.30) praten Hans de Boer (Voorzitter VNO-NCW) staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) en de Nederlandse ambassadeur in Londen Simon Smits enkele honderden ondernemers bij over hoe zij zich -ondanks alle onzekerheid- het beste kunnen voorbereiden op de Brexit en de mogelijke gevolgen hiervan.



Experts



Tijdens de bijeenkomst zijn diverse experts van de douane (Roel van ’t Veld), KPMG (Leon Kanters), ING (Marieke Blom) en een ondernemer aanwezig die vragen beantwoorden en tips geven uit de praktijk. De bijeenkomst is de eerste van een serie regionale en landelijke bijeenkomsten.



Informatiecampagne



De gezamenlijke ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW starten -in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, diverse brancheorganisaties en de banken- later deze maand ook met een speciaal platform voor ondernemers waar tal van vragen beantwoord worden en waar meer informatie is te vinden om je voor te bereiden. Eerder publiceerden VNO-NCW en MKB-Nederland al een lijst met 8 tips (zie bijlage) aan de hand waarvan ondernemers met hun Brexit-voorbereiding kunnen starten.



Pers kan zich nog aanmelden



Voor pers is er de mogelijkheid het Brexit-event bij te wonen. SVP aanmelden via scherrenburg@vnoncw-mkb.nl. Het programma is als volgt:



-13.00 uur; inloop (Bezuidenhoutseweg 12, Malietoren, Den Haag)



-13.30; start bijeenkomst.



-13.30-14.30; speeches en introductie van Hans De Boer, Mona Keizer en Simon Smits.



-14.30; interactieve expertsessie met vertegenwoordigers van de douane, ING, KPMG en een ondernemer die veel zaken doet met het VK. Ondernemers hebben de gelegenheid vragen te stellen aan de verschillende experts.



-15.30 slot en gelegenheid tot napraten / borrel.





Livestream



Aangezien er meer belangstelling is dan zitplaatsen zal de bijeenkomst ook live worden gestreamd. De url hiervoor komt eind volgende week beschikbaar en wordt o.a. bekend gemaakt via de social media kanalen van VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid.