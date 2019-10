2Tokens project belicht het pad naar Tokenisering in Nederland

Op 6 november zal in Den Haag in Sociëteit de Witte het startschot gegeven worden voor het “2Tokens” project wat als doelstelling heeft om inzicht te krijgen hoe Nederland om moet gaan met token financiering en tokenisering. Omringende landen als Duitsland en Frankrijk hebben ondertussen een strategie rond de token economy geformuleerd, en wet en regelgeving aangekondigd. Nederland is goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen in de transitie naar decentralisatie, maar de uitdagingen zijn divers.



Het gebruik van tokens in de samenleving gaat terug tot de oudheid, maar met technologieën zoals Blockchain kunnen de kosten van veilige en vertrouwde waarde transacties drastisch worden verlaagd. Het potentieel van token technologie is enorm - mede door efficiëntere digitale oplossingen voor bestaande financieringsmethodes (bijvoorbeeld crowdfunding, gefractioneerd eigendom) en de opkomst van geheel nieuwe modellen voor financiering en samenwerkingsvormen.



Mede doordat tokens programmeerbaar zijn, biedt het nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om flexibeler om te gaan met eigendom, stemrecht, dividend en financiering. Dit zal de kern van wat een juridische entiteit is drastisch beïnvloeden.



Het 2Tokens project is geïnitieerd door vier organisaties: Innovation Quarter (Regionale Ontwikkelings Maatschappij van Zuid-Holland), BlockLab (100% dochter van Havenbedrijf Rotterdam), YES!Delft en LIFT-OFF. Het project wordt gesubsidieerd door het Europese fonds voor Regionale ontwikkeling en wordt ondersteund door de Erasmus Universiteit, TechLeap.NL, de Nederlandse overheid en verschillende industriële spelers. De oplevering van het project is een duidelijke routekaart om waarde uit tokens te realiseren voor de BV Nederland. Hierbij wordt gekeken naar uitdagingen met bestaande wet en regelgeving en zullen aanbevelingen worden gedaan voor eventuele aanpassingen.



“Tokenisering zal onze economie op dezelfde manier transformeren als aandelen en aandelenmarkten deden in de 17e eeuw. Voor een Incubator zoals YES! Delft is het belangrijk dat we de juiste omgeving creëren om deze innovaties te laten plaatsvinden - het is dus geweldig dat meerdere partijen zijn samengekomen om te doen wat nodig is om dit potentieel te realiseren” zegt Neil Smyth van YES!Delft de incubator van de TU Delft die nu ook een Digitale Hub in Den Haag heeft. Ook Aljosja Beije, van BlockLab is die mening toegedaan: “In de Rotterdamse haven werken wij met partijen aan digitalisering van supply chains en wij zien tokens als een interessante mogelijkheid als het gaat om digitalisering van logistieke en energie ketens.”



Het project start met een serie ronde tafel sessies, waarbij de eerste zal gaan over uitdagingen en mogelijkheden voor Nederland, op 6 November in den Haag. De tweede sessie zal gaan over Token financiering en zal plaatsvinden op 27 November en de derde en laatste ronde tafel sessie zal gaan over de rol van tokenisering in nieuwe economische ecosystemen op 14 januari.