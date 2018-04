Hoe ga je om met een flinke bestuurlijke crisis?

Ook burgemeesters en wethouders kan het overkomen: een bestuurlijke crisis die uit de hand dreigt te lopen. Hoe pak je dat dan aan en wat moet je daarvoor meebrengen?



Gebeld bij bestuurlijke bonje bevat portretten van acht mensen die burgemeester of wethouder werden in een gemeente waar een fikse bestuurlijke crisis had plaatsgevonden. Ze vertellen openhartig over hun motivatie, voorbereiding, aanpak en ervaringen. Ieder van hen bewandelde een eigen weg, passend bij zijn persoonlijkheid én bij de gemeente. Van hun verhalen valt veel te leren.



Persoonlijke lessen



Hecht niet aan het pluche en combineer gezag met bescheidenheid. Begin open en onbevangen, maar doorzie snel de politieke spelletjes, anders heeft je stoel al gauw geen poten meer. Gebruik ook de inwoners die de situatie vaak helemaal zat zijn. Dat zijn enkele van de vele lessen uit de persoonlijke portretten.



Gebeld bij bestuurlijke bonje laat van binnenuit zien hoe het lokaal bestuur werkt en welke rol de persoonlijke factor daarin vervult. Dat is uiteraard nuttig voor bestuurders die te maken hebben met een bestuurlijke crisis. Het is echter een boek voor iedereen die – net als de auteurs – meer wil weten van de mensen die het lokaal bestuur maken.



Over de auteurs



Vincent van Stipdonk en Hester Tjalma hebben vanuit allerlei rollen het lokaal bestuur bestudeerd en eraan deelgenomen. Vincent schreef eerder al boeken over politiek & emotie en de inrichting van gemeentehuizen. Hester Tjalma heeft ervaring opgedaan als raadslid, wethouder en is bestuursadviseur bij de Vereniging van Griffiers.



