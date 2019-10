Windstreken verhoogt biedprijs EUR 5,95 per aandeel cum dividend NBZ

PERSBERICHT



WINDSTREKEN verhoogt biedprijs naar €5,95 PER AANDEEL, PARTICIPATIE A EN PARTICIPATIE B CUM Dividend (“Biedprijs”)



Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”)



Amsterdam, 14 oktober 2019



Op 9 oktober 2019 heeft Windstreken B.V.i.o. (“Windstreken”) een persbericht ex artikel 5 lid 2 Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”)) uitgebracht in verband met het door haar voorgenomen openbaar bod op alle uitgegeven aandelen, participaties A en participaties B in het kapitaal van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (het “Bod”). In aanvulling op dit persbericht heeft Windstreken op 11 oktober 2019 een aanvullend persbericht uitgebracht op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob. In verband met de verhoging van de door Windstreken geboden Biedprijs brengt Windstreken dit persbericht uit op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 6 lid 1 Bob.



Verhoging Biedprijs.



Windstreken verhoogt de Biedprijs naar €5,95 per aandeel, participatie A en participatie B. Zij doet dit onder de voorwaarde dat het bestuur van NBZ gevormd door van Annexum Beheer BV, (“Bestuur”) instemt met het Bod en haar medewerking daaraan zal verlenen. Deze voorwaarden geldt naast de voorwaarden zoals opgenomen in het door Windstreken op 11 oktober 2019 uitgebrachte persbericht.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.windstrekenbodnbz.com.



---Einde bericht ---



Noot voor redactie/Niet ter publicatie, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pelle Schlichting op 06-14794186 of per email pelle@sparklinginvestments.nl