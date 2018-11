Prinses Laurentien houdt toespraak op congres studeren met beperking

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent op maandag 19 november a.s. met een toespraak het internationale congres over hoger onderwijs voor studenten met een beperking: 'Higher education for students with disabilities: ensuring compliance with the UN Convention'.



Expertisecentrum handicap + studie organiseert dit tweedaags congres samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De Hogeschool Utrecht en de Universteit Utrecht ondertekenen op 19 november samen met de Hanzehogeschool, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam een intentieverklaring VN-verdrag. Hierin spreken de instellingen zich uit over hun gezamenlijke ambitie voor de implementatie het VN-verdrag in het hoger onderwijs. De drie belangrijkste principes van het VN-verdrag zijn inclusie, volledige participatie en autonomie.



Tijdens het congres komen onderwijsprofessionals uit binnen- en buitenland aan het woord over toegankelijk en inclusief hoger onderwijs. Daarnaast komt onder de noemer van studentenwelzijn de problematiek van prestatiedruk, burn-out en psychische klachten onder studenten binnen hogescholen en universiteiten aan de orde.



De conferentie vindt plaats op 19 en 20 november 2018 in Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Voor meer informatie over de keynotes en deelsessies zie www.handicap-studie.nl/conference2018



Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP, stimuleert de deelname van studenten met een ondersteuningsvraag aan het (hoger) onderwijs. Handicap + studie ontwikkelt en realiseert innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever onderwijs, zodat alle studenten met succes kunnen studeren.