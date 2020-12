VEH: Eerlijker verdeling waterschapslasten dichterbij



Amersfoort, 14 december 2020 - De Unie van Waterschappen heeft vrijdag 11 december ingestemd met de herziening van het belastingstelsel. Het voorstel daartoe is naar minister Van Nieuwenhuizen (I&W) gestuurd. Hiermee komt een eerlijker lastenverdeling tussen woningen en bedrijfspanden dichterbij. Vereniging Eigen Huis is verheugd en roept de minister op om de wetgeving zo snel mogelijk aan te passen.



De watersysteemheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van een gebouw. Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat de WOZ-waarden van woningen sinds 2015 met meer dan 26% zijn gestegen, terwijl de WOZ-waarden van niet-woningen, zoals kantoren, winkel- en bedrijfspanden, in dezelfde periode met bijna 3% daalden. Door de schaarste op de woningmarkt en het ruime aanbod aan bedrijfspanden mag bovendien worden verwacht dat deze ontwikkeling zich ook de komende jaren zal voortzetten.



In tegenstelling tot gemeenten kunnen waterschappen nu geen onderscheid maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Hierdoor worden de waterschapslasten voor een steeds groter deel opgebracht door huishoudens. In het voorstel van de waterschappen wordt tariefdifferentiatie wel mogelijk gemaakt. Daarmee wordt volgens de vereniging een hardnekkige weeffout in het belastingsysteem hersteld.



Nico Stolwijk, belangenbehartiger bij de vereniging: “Er was heel wat overtuigingskracht voor nodig om de waterschappen te overtuigen. Wij hebben herhaaldelijk gepleit voor een eerlijker belastingstelsel met verschillende tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Daarom is het belangrijk dat in de wet wordt afgedwongen dat dit onderscheid geen vrijblijvende bepaling wordt. Alleen zo komt er een eind aan een steeds verdere lastenstijging voor huishoudens.”