A’DAM Toren verwelkomt schepen tijdens het SAIL-In Festival op 100 meter boven ‘t IJ



AMSTERDAM, 10 februari 2019 – Eens in de vijf jaar is ’t IJ het decor van SAIL, het grootse maritieme event waar indrukwekkende tall ships van over de hele wereld aanleggen in de oostelijke havens van Amsterdam. Om botenliefhebbers te voorzien van het beste uitzicht op de binnenvarende schepen organiseert A’DAM LOOKOUT, het uitkijkpunt op het dak van de A’DAM Toren, het SAIL-In Festival op 12 augustus 2020. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via ADAMLOOKOUT.com/tickets.



Tijdens de 10e editie van SAIL, van 12 tot 16 augustus 2020, varen tientallen bijzondere schepen vanaf IJmuiden richting de Oranjehaven in Amsterdam. Als een van de grootste evenementen van het jaar verwacht de stad honderdduizenden bezoekers. Deze zullen zich grotendeels rondom ’t IJ ter hoogte van het centrum verzamelen wanneer de schepen op 12 augustus de stad binnenvaren. Te midden van dit spektakel steekt de A’DAM Toren op 100 meter boven de botenparade uit. Om botenliefhebbers een goed uitzicht te bieden organiseert de toren bij A’DAM LOOKOUT, het observatiedek met de hoogste schommel van Europa, het allereerste SAIL-In Festival.



A’DAM SAIL-In Festival



Tijdens het A’DAM SAIL-In Festival op 12 augustus 2020 genieten gasten van een plekje op de eerste rij. Een ticket voor het festival geeft gedurende een van de twee tijdslots van drie uur toegang tot het observatiedek. Naast een fantastisch uitzicht op de vaarroute is het ticket ook inclusief een SAIL-cocktail, hapjes, een ritje op de Over The Edge schommel die over de dakrand bungelt, muzikaal entertainment door een DJ en een botenexpert die via speciale koptelefoons uitgebreide informatie geeft over de passerende schepen. Vanaf 18:00 uur en op alle daaropvolgende dagen tijdens SAIL is A'DAM LOOKOUT met reguliere kaartverkoop geopend tot 22:00 uur.



Tickets voor het A’DAM SAIL-In Festival (€60) of reguliere tickets voor A’DAM LOOKOUT (€12,50 volwassenen / €6,50 kind) zijn nu verkrijgbaar via ADAMLOOKOUT.com/tickets. De tijdsloten voor het A’DAM SAIL-In Festival zijn 11:00-14:00 uur en 15:00-18:00 uur.