42.000 kilo aan verse horecaproducten bij Henri BV op voorraad

Er staat bij Henri BV in Drunen ruim 42.000 kilo kant-en-klare, koelverse soepen, sauzen en maaltijden op voorraad. Producten die normaal hun weg vinden naar de horeca in Nederland. Door de sluiting van de horeca vanwege corona, viel de klantenkring van het Drunense familiebedrijf in één keer weg. Orders werden gecanceld.



Het is ongelofelijk om te zien dat de supermarkten moeite hebben om aan het aanbod te voldoen, terwijl het magazijn van Henri vol ligt. Daarom zoekt Henri naar manieren om haar producten naar de consument te brengen.



Het eerste, prachtige initiatief dat daarbij helpt is www.etenover.nl Hier kunnen consumenten Henri’s horeca producten bestellen (met 10% korting op onze website prijzen) die tegen de houdbaarheid lopen. Men haalt de producten de volgende dag op bij Zuivelboerderij de Kern in Drunen. Ook heeft de Kern een aantal producten in haar winkel liggen die men ter plekke kan kopen. Ook Plus Stephan van Engelen in Waalwijk heeft binnenkort producten van Henri in de winkel liggen.



Henri maakt verse soepen, sauzen en maaltijden van pure ingrediënten, het liefst van dichtbij. Zo maakt Henri een stamppot met boerenkool, waarvan de boerenkool geteeld wordt in Haarsteeg. Champignons komen van Oerlemans, ook in Elshout. Alle vleesgerechten dragen Beter Leven sterren. Het varkensvlees komt van Livar (Het Limburgs buitenvarken) uit Echt, en het rundvlees van Eco Fields uit de Veluwe (Biologisch). Henri voegt geen geur- kleur- en smaakstoffen toe – en ook geen conserveringsmiddelen.



Alle producten die uiteindelijk niet hun weg vinden naar de consument, zal Henri schenken aan de voedselbank. Henri gooit niets weg.



Henri BV is een familiebedrijf uit Drunen. Henri maakt koelverse soepen, sauzen en maaltijden voor de horeca en in beperkte mate voor retail. Henri, dat is de kok voor de chef. Wij zijn de helpende hand in de professionele keuken. En dat al sinds 1979.