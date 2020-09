Fiets naar je Werk Dag: Het westen van Nederland en jongeren pakken het vaakst de fiets

11% van de professionals fietst minimaal eens per week naar het werk

Onderzoek ALD Automotive: Duurzaamheid (43%) en vitaliteit (81%) belangrijker redenen om op de fiets naar het werk te gaan dan COVID-19 (25%)ALD Automotive deed onder bijna 1.500 werkende Nederlanders onderzoek naar het fietsgebruik. Hoe vaak fietsen zij naar het werk, wat zijn de beweegredenen en hoe ver zijn zij bereid om te fietsen? Voor Fiets naar je Werk Dag, dit jaar op donderdag 24 september, heeft ALD Automotive de volgende feiten verzameld.Zeker 96% van de werkende Nederlanders heeft een fiets. En het grootste deel van de professionals gebruikt het voor woon-werkverkeer (63%). 34% geeft aan nooit naar het werk te fietsen omdat zij vinden dat ze te ver weg wonen van het werk, geen fiets hebben of de auto nodig hebben voor het werk.Van de groep die wel naar het werk fietst doet 19% dat elke dag. De groep 18 tot 29-jarigen heeft hierin het grootste aandeel met 26%, de groep 60+ volgt daarop met 24%. 13% stapt 3 tot 4 dagen per week op de fiets en 11% een à twee keer per week. 8% van alle professionals geeft aan alleen met mooi weer te fietsen. Door COVID-19 denkt 30% nu wel vaker de fiets naar het werk te pakken.Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director: "Je ziet dat de vraag naar een andere manier van reizen mede door COVID-19 toeneemt. Er is onder meer een groeiende vraag naar individueel vervoer zoals de fiets, omdat dat voor nu veiliger is. Werkgevers komen steeds vaker bij ons met de vraag hoe ze een e-bike in het leaseaanbod kunnen meenemen."De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn het best vertegenwoordigd in de groep die dagelijks fietst. In deze provincies stapt 31% elke dag op de fiets. 30% van de professionals die dagelijks fietst, woont in de grote stad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en randgemeenten). In de zuidelijke provincies (Noord Brabant, Limburg en Zeeland) fietst 21% elke dag naar het werk. Overijssel, Gelderland en Drenthe volgen met 14%. Friesland en Groningen sluiten de rij met 4% van de professionals die elke dag naar het werk fietst.Opvallend is dat men best bereid is flinke afstanden af te leggen. 50% vindt 15 kilometer naar het werk fietsen een acceptabele afstand. Er zijn zelfs uitschieters van professionals die hun hand niet omdraaien voor een afstand van 25 tot 35 kilometer (13%). Op de vraag op wat voor fiets zij het liefste naar het werk fietsen, doet 43% dat bij voorkeur op een e-bike die tot 25 km per uur kan, 39% stapt liever op een reguliere stadsfiets en 9% gaat voor snelheid en kiest de speed pedelec.Vitaliteit (81%) en duurzaamheid (43%) zijn de belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. Een kwart van de professionals noemt COVID-19 als een reden is naar het werk te fietsen. Lonneke van der Horst: "Momenteel is iedereen nog bewuster bezig met zijn of haar gezondheid en het milieu. De fiets past natuurlijk heel goed in dat plaatje." Tot slot zijn de kosten voor veel professionals een motivatie om te fietsen. 56% vindt de fiets vooral een goedkoper alternatief voor de auto of het ov.