On the introduction and effectiveness of Corona apps in East Asia

Het LeidenAsiaCentre brengt in kaart wat Nederland kan leren van Azië over technologie in strijd tegen COVID-19



Dinsdag 19 mei publiceert het LeidenAsiaCentre een rapport over het gebruik van technologie in de strijd tegen COVID-19 in vijf Aziatische regio’s. Smartphone apps, big data analyse en andere technologische tools helpen hier de coronacrisis relatief in bedwang te houden. Wat kan de Nederlandse regering leren van deze aanpak, nu zij zelf op zoek is naar methodes om het land veilig uit de lockdown te laten komen?



Veel regio’s in Oost-Azië weten de verspreiding van COVID-19 relatief succesvol te beperken. In Japan, China, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea dragen verschillende technologische tools hieraan bij. Deze regio’s lopen voor op Nederland als het aankomt op de inzet van technologie om de uitbraak van COVID-19 in te dammen.



De Nederlandse regering heeft nadrukkelijk aangegeven ook te willen verkennen hoe technologie kan bijdragen aan het veilig afbouwen van de lockdownmaatregelen. De eerste ontwerpen van een smartphone app leverden nog niet de gewenste resultaten, maar riepen juist veel vragen op, met name omtrent de privacy van burgers. Het onderzoeksrapport van het LeidenAsiaCentre, waaraan meerdere regio-experts meewerkten, brengt in kaart hoe overheden in Azië omgaan met deze vraagstukken. De onderzoekers trokken hieruit lessen die relevant zijn voor Nederland.



Welke lessen dat zijn valt te lezen in het volledige onderzoeksrapport dat te vinden is op onze website: https://leidenasiacentre.nl/en/how-asia-confronts-...