Alphabet start samenwerking met Braziliaanse Unidas

Leasemaatschappij Alphabet is een samenwerking aangegaan met het Braziliaanse Unidas en is nu ook actief op de Zuid Amerikaanse markt. Richard Schooling, Chief Commercial Officer bij Alphabet International:‘De samenwerking met Unidas is een belangrijke mijlpaal voor Alphabet. Door de Braziliaanse markt te betreden, breiden we onze wereldwijde aanwezigheid verder uit en kunnen we ons volledige dienstenaanbod in deze groeiende economie uitbreiden. We kijken uit naar een succesvol partnerschap met Unidas, marktleider op het gebied van zakelijke wagenparken in Brazilië, dat een uitstekende reputatie heeft op het gebied van customer service.‘ José Antônio de Sousa Azevedo, Vice President Fleet Management & Investment Relations Officer, sprak ook zijn enthousiasme uit over de samenwerking: ‘We kijken er erg naar uit om met onze nieuwe partner Alphabet samen te werken om hun klanten in Brazilië te bedienen. Daarnaast stelt deze samenwerking ons in staat onze producten en diensten verder te ontwikkelen ten behoeve van al onze klanten.‘

Over Alphabert

Alphabet is aanbieder van zakelijke mobiliteit die actief is in Europa, Australië, China en Zuid-Amerika. Opgericht in 1997 als een divisie van BMW Group, heeft Alphabet uitgebreide kennis van internationaal wagenparkbeheer en leasing. Alphabet pioniert met de creatie van geavanceerde mobiliteitsoplossingen: AlphaElectric biedt bedrijven een holistische benadering van eMobiliteit, AlphaCity is de efficiënte optie voor het delen van zakelijke auto's, de mobiliteitsapp voor smartphones, AlphaGuide, maakt het leven eenvoudiger voor zijn gebruikers en AlphaFlex, de individuele, flexibele mobiliteitsoplossing geeft werknemers keuzes en bedrijven volledige kostenbeheersing.

Alphabet beheert een portfolio van meer dan 680.000 leaseauto's en lichte bedrijfsvoertuigen van alle merken en staat op de vierde plaats op de wereldranglijst. Alphabet is vertegenwoordigd in 29 landen en het hoofdkantoor is gevestigd in München.



Over Unidas

Unidas werd in 1985 opgericht door vijf autoverhuurbedrijven en twee investeerders met zeven vestigingen en ongeveer 500 voertuigen. Sindsdien is Unidas aanzienlijk uitgebreid en eind 2017 gefuseerd met Locamerica. Het bedrijf is nu het op één na grootste autoverhuurbedrijf in Brazilië en marktleider in vlootverhuur voor bedrijven.