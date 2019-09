Nederlandse UMC's werken samen met Castor voor verzamelen FAIR data

AMSTERDAM - Nederlandse health-tech scale-up Castor EDC heeft nog twee grote Nederlandse universitaire medische centra aangesloten. Alle onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Amsterdam UMC, locatie AMC, kunnen gebruik maken van het dataverzamelingsplatform Castor EDC. Daarmee kunnen ze hun onderzoeksgegevens op eenvoudige wijze vastleggen, integreren en standaardiseren.



Het geavanceerde medische onderzoeksplatform van Castor wordt daarmee ingezet bij de meerderheid van de grote medische centra in Nederland. Vijf van de acht Nederlandse umc's hebben nu een campuslicentie voor het gebruik van het dataverzamelingsplatform van Castor. Daarmee kan het grootste deel van academisch Nederland dankzij Castor EDC onderzoeksdata volgens FAIR principes opslaan en verwerken.



FAIR is de wereldwijde standaard die (medische) onderzoeksdata Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar) maakt. FAIR beoogt dat onderzoekers wereldwijd kunnen profiteren van elkaars onderzoeksdata. Dit versnelt onderzoek, bespaart onderzoeksinstituten geld en belangrijker nog: het zorgt ervoor dat onderzoek waar patiënten met pijn en moeite aan hebben deelgenomen, optimaal wordt benut.



UMCU: 'Tijdswinst in de race tegen de klok'

Het UMCU geeft aan veel vertrouwen te hebben in het werken met Castor. Vooral de nadruk die Castor legt op FAIR is voor het medisch centrum belangrijk. "FAIR data bieden essentiële tijdswinst in de race tegen de klok die het vinden van behandelingen en medicijnen vaak is," zegt Teus Kappen, MD, PhD, Chief Science Information Officer van UMC Utrecht. "Door gegevens toegankelijk en herbruikbaar te maken via Castor EDC, zullen we resultaten boeken in een tijdsbestek dat voorheen niet mogelijk waren."



Ook prof. dr. Chris Polman, raad van bestuur van Amsterdamse UMC, is enthousiast over de mogelijkheden die Castor EDC biedt: “Bij de locatie VUmc van Amsterdam UMC wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van Castor, het is dan ook een logische stap om een campuslicentie aan te gaan voor beide locaties. Zo wordt het voor al onze onderzoekers mogelijk om veilig en compliant hun data verzamelen. Daarnaast is het belangrijk dat de verzamelde data, waar mogelijk, kan worden hergebruikt voor verder onderzoek. Ook steunt Castor ons bij de implementatie om data te verzamelen volgens de FAIR data principes.”



Voorsprong voor Nederland in medisch onderzoek wereldwijd

Wanneer alle grote onderzoekscentra gebruik maken van een FAIR systeem, kan de verzamelde data maximaal benut worden, beaamt een van de initiatiefnemers van FAIR data, prof. dr. Barend Mons. "Goed bruikbare onderzoeksgegevens zijn essentieel om het innovatieniveau hoog te houden. Dat Nederlandse medische centra deze gedachte serieus nemen geeft ze een voorsprong in de onderzoekswereld. Het platform van Castor weet de FAIR principes te vertalen naar een praktische en gebruiksvriendelijke omgeving."



Voet aan de grond in medische wereld

Voor Castor EDC zijn de gewonnen aanbesteding in Utrecht en het contract met het Amsterdam UMC belangrijk, omdat ze daarmee het grootste deel van de Nederlandse medische onderzoekscentra bedienen. "Voor ons is dit een uitgelezen kans om academisch onderzoek in Nederland te ondersteunen en de implementatie van FAIR data te versnellen", zegt Derk Arts, MD, PhD, oprichter en CEO van Castor. "Daarnaast is deze aanbesteding een belangrijke stap voor ons platform. Het krijgt hiermee na het winnen van de eerdere aanbesteding bij het Leids Universitair Medisch Centrum nog steviger voet aan de grond in de academische wereld."



Castor pakt uit in UMCU en AMC

In het UMCU en AMC gaan binnenkort respectievelijk 2000 en 2500 onderzoekers met Castor werken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de integratie van het dataverzamelings-platform op de medische centra zo soepel mogelijk verloopt Daarom is Castor de komende tijd nadrukkelijk aanwezig bij de implementatie van het platform. Door middel van launch events met sprekers, trainingssessies per afdeling en masterclasses over onderzoek, maken alle onderzoekers kennis met de applicatie.



Over Castor EDC

Castor EDC is opgericht in 2012 door CEO Derk Arts. Het dataverzamelingsplatform wordt gebruikt voor meer dan 4000 onderzoeken van instellingen als het LUMC, Radboudumc en King's College Hospital in Londen, sommigen met een looptijd van 20 jaar. Ook werken duizenden professionals die onderzoek doen in biotech, medical devices en medicijnen met Castor. Inmiddels bedient het platform onderzoekers in ruim 50 landen. Behalve in Nederland zitten de meesten daarvan in de VS en het Verenigd Koninkrijk.



De door Castor ontwikkelde technologie vermindert de kans dat gegevens verloren gaan en verhoogt zo de efficiëntie van onderzoeken.



In 2017 heeft het bedrijf 1,1 miljoen euro EU-subsidie ontvangen vanuit Horizon 2020, het innovatieprogramma van de Europese Commissie. In 2018 haalde het ruim 5 miljoen euro op bij de in gezondheidszorg gespecialiseerde investeerders van INKEF Capital. Castor heeft ruim 50 werknemers en kantoren in Amsterdam en de Hoboken, New Jersey (VS).