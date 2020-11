Bekijk het nieuwe leven in regio Tilburg in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 10 november gaat Hannelore o.a. naar de voormalige steenfabriek Udenhout/Biezenmortel en naar Tilburg, De Houtloods Spoorzone en Moerenburg.



Voormalige steenfabriek Udenhout/Biezenmortel



Gebruikte Stenen begint bij een voormalige steenfabriek. Het terrein bij Udenhout waar tot begin jaren 90 een grote steenfabriek stond, is inmiddels in beheer van Brabants Landschap. De fabrieksgebouwen zijn gesloopt, maar de fundering ligt er nog en er zijn nog meer resten die verwijzen naar het industriële verleden. Hannelore Struijs spreekt met Theo Quepel, terreinbeheerder van Brabants Landschap. En ze loopt over het terrein met André van der Lee, oud-leidinggevende van de steenfabriek en lid van Heemcentrum ’t Schoor uit Udenhout.



Spoorzone Tilburg



Op het terrein waar tot voor enkele jaren de werkplaatsen van de Nederlandse Spoorwegen waren gevestigd, heeft Hannelore een gesprek met Dirk van Alphen van de gemeente Tilburg, afdeling Monumenten. Meerdere historische gebouwen zijn gered van de sloop en hebben een nieuwe bestemming hebben gekregen. Zo is de Houtloods behouden gebleven, het eerste gebouw dat hier in 1867 is gebouwd. Het is nu gerenoveerd en heeft een herbestemming gekregen, het pand herbergt een restaurant en kantoorruimte. Hannelore ontmoet Sander Overweg, de ondernemer die restaurant De Houtloods exploiteert, en Thomas Bedaux van Bedaux de Brouwer Architecten, die de renovatie en verbouwing voor herbestemming heeft verzorgd.



Waterzuiveringcomplex Moerenburg



Dit waterzuiveringscomplex, in gebruik genomen in 1937, is als Rijksmonument aangemerkt; het was de eerste biologische waterzuivering van Nederland. Het is nu eigendom van waterschap De Dommel. Een deel ervan is nog in gebruik maar een groot deel niet meer. Er zijn vergevorderde plannen om daar een educatieve waterspeelplaats voor kinderen aan te leggen, met een horecavoorziening voor ouders. Hannelore heeft interviews met Dirk van Alphen van de gemeente, met Martin Bouwman van waterschap De Dommel en met Ernst Jonkers, ondernemer van het bedrijf Passion for Leisure.



Rubriek



Elke aflevering laat kort nog een viertal andere voorbeelden van industrieel erfgoed zien. In deze aflevering zijn dat het Textielmuseum (voorheen textielfabrieken Mommers), Museum De Pont (vroeger de wollenstoffenfabriek Thomas de Beer), het gebouw van de Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en Zuivelfabriek, en de schoorsteen die nog over is van BeKa (wollenstoffenfabriek Van den Bergh Krabbendam).



Ook bevat aflevering een vlog van een student bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven, over een Brabantse watertoren die een nieuwe bestemming heeft gekregen.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, gemeente Tilburg, stichting Mommerskwartier en stichting Jacques de Leeuw.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, vanaf 10 november 12 weken lang, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.