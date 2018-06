Hisense start met televisies in Nederland

De televisies van het Chinese merk Hisense zijn vanaf nu verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Met 69.000 werknemers en een omzet van ruim 15 miljard euro in 2016 behoort Hisense tot één van de grootste elektronica- en witgoedfabrikanten ter wereld. Hisense wordt in Nederland vertegenwoordigd door Quantis Electronics.



Sinds juli 2017 is Hisense officieel verkrijgbaar in Nederland. Na de succesvolle start met koel-vriescombinaties, daarna gevolgd door smartphones, wordt het productaanbod nu uitgebreid met televisies. De start wordt gemaakt met de N6800/NL ULED TV serie. Eind juni volgt verdere uitbreiding van het TV-assortiment.



“Bij Hisense gaan techniek en design hand in hand. Wat echter net zo belangrijk is als techniek, is dat de consument hier op een intuïtieve wijze mee om moet kunnen gaan. Hisense besteedt dan ook veel aandacht aan het bedieningsgemak van haar producten”, aldus Marc Maters, CEO van Quantis Electronics.



De uitbreiding van het assortiment met televisies is de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het merk Hisense op de Nederlandse markt. Hisense staat garant voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat geldt ook voor de televisies die in het midden-laagsegment worden gepositioneerd.



Hisense N6800 ULED TV serie



De ULED-technologie van Hisense combineert de beste technologieën van dit moment; Ultra Color, Ultra Contrast, Ultra Smooth Motion en 4K Ultra HD. Het zorgt voor gedetailleerde beelden, diepe contrasten, vloeiende beelden en levensechte kleuren. Dit geeft de ultieme kijkbeleving. De N6800/NL is verkrijgbaar in 3 beeldmaten: 50”, 55” en 65”.



Marketingactiviteiten Hisense



Om de naamsbekendheid te vergroten heeft Hisense een aantal opvallende sponsorcontracten afgesloten. Zo was Hisense de eerste Chinese sponsor van de UEFA tijdens het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk 2016. In 2017 sponsorde het merk het EK Damesvoetbal, dat in Nederland plaatsvond. Tijdens het WK voetbal in Rusland dat 14 juni start zul je Hisense, als officieel sponsor, terugzien op de boardings en in andere uitingen.



Over Quantis Electronics B.V.



Quantis Electronics B.V. is opgericht in 2011 en is gevestigd in Eindhoven. Quantis Electronics is importeur van HUMAX HDTV en OTT set-top boxen, Neotion CI+ CAM TV modules onder de merknaam Quantis en DAB+ & streaming audio radio’s van de merken Tiny Audio en Pinell. Quantis Electronics is specialist op gebied van digitale televisie en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling hiervan in Nederland. In de zomer van 2017 is Quantis Electronics gestart met Hisense, een grote Chinese vendor van o.a. huishoudelijk apparaten, televisies en smartphones.



Naast (product)ontwikkeling, certificering en marketing & verkoop, verzorgt Quantis Electronics ook de hele service-afwikkeling van de merken die zij voert (o.a. helpdesk, servicebezoeken aan huis en reparaties).



Over Hisense



Het Chinese hightechbedrijf Hisense is opgericht in 1969 en is een van de grootste fabrikanten van flatscreen-TV's, huishoudelijke apparaten (koelkast / vriezer, keukenapparatuur), airconditioning, mobiele apparaten en entertainment-elektronica ter wereld. Hisense investeert voortdurend in onderzoek en technologische ontwikkeling. Met een internationaal team van ongeveer 69.000 medewerkers heeft het bedrijf een sterke visie: maak Hisense wereldwijd een toonaangevend merk. Hisense heeft meer dan 17 productie- en 14 R & D-centra over de hele wereld en dochterondernemingen in Europa, Noord-Amerika, Australië, Afrika en Zuidoost-Azië. Momenteel zijn de producten van de onderneming verkrijgbaar in meer dan 130 landen. Hisense Europe is gevestigd in Düsseldorf. Hier is ook het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum gevestigd.