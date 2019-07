Werkgevers selecteren te weinig op soft skills van sollicitanten

Om in een krappe arbeidsmarkt goede mensen te vinden, zouden werkgevers veel meer moeten selecteren op zogenaamde soft skills van sollicitanten. Sociale vaardigheid is belangrijker dan een perfect cv. Dat zegt Joost Fortuin, Managing Director, van het werving- en selectiebureau PageGroup Nederland.



Volgens Joost Fortuin richten werkgevers zich bij het werven van nieuwe werknemers nog altijd teveel op de technische vaardigheden. Daardoor maken ze het zichzelf vaak onnodig moeilijk om goede kandidaten voor een openstaande functie te vinden. “Een goed cv betekent nog niet dat iemand binnen je bedrijf zal slagen,” legt Fortuin uit. “Daarvoor zijn soft skills, zoals communicatieve vaardigheden, in een team kunnen werken en doorzettingsvermogen, veel belangrijker. Omdat die minder makkelijk meetbaar zijn, wordt daar nog te weinig op geselecteerd.”



Bedrijven lopen talent mis



Niet alleen lopen bedrijven daardoor talent mis, ze lopen ook de kans dat werknemers eerder weer vertrekken. Zo blijkt uit cijfers van CBS dat 15 procent van de werknemers het eerste jaar niet volmaakt, en 14 procent binnen twee jaar weer van werkgever wisselt. Hoewel een gedeelte daarvan een tijdelijk contract heeft, vallen er ook werknemers onder die er voortijdig de brui aan geven. “Wie werknemers op de lange termijn wil vasthouden, moet tijdens de werving- en selectieprocedure al testen of de waarden en de soft skills van de sollicitant aansluiten bij het bedrijf en het team,” aldus Fortuin.



Soft skills hebben de toekomst



De conclusies van Joost Fortuin staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op de ervaringen van PageGroup bij het werven voor werkgevers in heel Europa. Op basis daarvan heeft het werving- en selectiebureau rapport gepubliceerd, onder de titel The Future of Hiring ( https://www.michaelpage.nl/nieuws-inzichten/studie... ) . Daarin worden een aantal trends besproken die de werving- en selectiebranche in de nabije toekomst zullen bepalen.



De verwachting is dat soft skills alleen maar in belang zullen toenemen. “Eén van de redenen is dat teams steeds diverser worden,” legt Fortuin uit. “Om met de verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, culturele achtergrond en geloof binnen één organisatie om te kunnen gaan, zijn goede persoonlijke vaardigheden onontbeerlijk.”



De relatie tot ons werk verandert



Daarnaast hebben vooral hoogopgeleide werknemers een andere verwachting van een werkgever en hun carrière. "Deze kandidaten willen zich persoonlijk betrokken voelen bij het bedrijf waarvoor ze werken, en de producten of services die ze leveren. Daarom verwachten ze meer inspraak bij beslissingen die genomen worden, wat een nauwere samenwerking vereist. Om dat in goede banen te leiden moeten zowel de manager als de teamleden over de juiste communicatieve vaardigheden en sociale intelligentie beschikken."



Technische vaardigheden kun je aanleren



Dit alles betekent niet dat technische vaardigheden, kennis en ervaring ineens niet meer van belang zijn. “Uiteraard vormen die nog altijd de basis, maar ik zou bedrijven adviseren om verder te kijken dan het cv van een sollicitant,” aldus Fortuin. "Enkele jaren geleden zou je, laten we zeggen, een IT-expert of een accountant uitsluitend op basis van zijn of haar technische expertise aannemen. Dat is niet meer genoeg. Vooral ook omdat experts nu in staat moeten zijn om met verschillende divisies te kunnen samenwerken.”



“Daarom is het verstandiger om soft skills tijdens de selectie te laten prevaleren boven kennis en ervaring. Een werknemer met de juiste soft skills kun je door middel van training technisch bijspijkeren. Andersom is dat veel lastiger. Vaardigheden als doorzettingsvermogen en sociale intelligentie hangen vaak samen met iemands persoonlijkheid.”