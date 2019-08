450 Brommers starten in Carbage run van Groningen naar Gdansk

Maandag 26 augustus om 9.00 uur gaan er 450 oude brommers van start vanuit Scheemda. Fabriek de Toekomst is het decor van het vertrek van the Carbage run Brommer editie 2019. Een 5-daagse tocht van meer dan 1.000 kilometer naar Polen.







The Carbage Run



The Carbage Run is een 5-daagse road trip door Europa in een auto of brommer die niet meer mag kosten dan 500 Euro. Alle deelnemers worden uitgedaagd met een zo origineel mogelijk voertuig aan de start te verschijnen. Bij deze rally gaat het niet om snelheid maar juist om gekkigheid en creativiteit. The Carbage run is begonnen in 2009 en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste straatrally ter wereld met 8 verschillende edities per jaar.



7e Brommer Editie



Dit is alweer de zevende keer dat de Brommer editie van the Carbage run gereden wordt. Het is echter de eerste keer naar Polen. Elk jaar is de route anders en vernieuwend. Polen is bijna het enige land waar je in 5 dagen met een brommer kunt komen en waar de run nog niet is geweest. Onderweg krijgen de deelnemers opdrachten mee die ze in de meest bizarre situaties brengt. Daarnaast is het halen van de finish de grootste uitdaging. Er zal onderweg oneindig veel gesleuteld worden en de Carbage run bezemwagens zullen overuren draaien.



Start in Scheemda



Op maandag 26 augustus verzamelen alle deelnemers zich tussen 7.00 en 8.00 uur bij Fabriek de Toekomst aan de Scheemdermeersterweg 37 in Scheemda. Daar worden alle brommers gekeurd en om 9.00 uur klinkt het startschot. Iedereen is welkom om deze bijzondere collectie gepimpte oude brommers te bezichtigen.