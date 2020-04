KBO-PCOB vraagt gemeenten om speciaal telefoonnummer voor mantelzorger

Om mantelzorgers een houvast te bieden, vraagt seniorenorganisatie KBO-PCOB aan de gemeenten om een speciaal telefoonnummer voor mantelzorgers in het leven te roepen. Eén gemeentenummer voor alle vragen en zorgen die onder mantelzorgers leven. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Deze tijden van het coronavirus maken het er niet makkelijk op voor mantelzorgers. Uit de vele telefoontjes die we via de Ouderen-Infolijn krijgen, blijkt dat er veel zorgen en vragen zijn bij mantelzorgers. De gemeente denkt al actief mee, zo weten en horen we. Maar mantelzorgers weten vaak niet waar ze hun vragen kunnen stellen. Met één centraal telefoonnummer is dat op te lossen.’



Laagdrempelig



Het gemeentenummer moet op een laagdrempelige manier een steun in de rug voor mantelzorgers zijn. Vanderkaa: ‘Eerder kon je als mantelzorger nog even op adem komen als je partner of naaste naar de dagopvang ging. Maar nu dit geen optie is, is de druk op mantelzorgers alleen maar groter geworden. Soms gaat het echt niet meer. Omdat er extra werk bij komt of regulier huishoudelijk werk blijft liggen. Omdat de mantelzorger doodmoe is. Omdat de mantelzorger zelfs de boodschappen niet meer kan doen omdat hij/zij de partner niet alleen kan laten. Het zijn maar voorbeelden. Op zo een moment moeten mantelzorgers op een laagdrempelige manier de hulp van de gemeente kunnen inroepen. Alleen het feit dat je weet dat dit in geval van nood kan, biedt al verlichting aan mantelzorgers.’



Lokaal



KBO-PCOB ziet dat gemeente echt hun best doen. Het gaat eerder om stroomlijnen van informatie. Vanderkaa: ‘En wij willen met onze lokale netwerken ook daar waar mogelijk ondersteunen. Onze vrijwilligers lokaal kunnen misschien een keer de boodschappen doen, of even een praatje maken via onze belcirkels. Maar dan is het belangrijk alles op één punt samen te brengen.’



KBO-PCOB



Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden en 800 plaatselijke afdelingen. KBO-PCOB vormt hiermee een netwerk van senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.