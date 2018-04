Kijkshop voor drank is verboden

Deze week heeft de Raad van State een door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Vomar Voordeelmarkt aanhangig gemaakt hoger beroep tegen een beslissing van de burgmeester van Amsterdam ongegrond verklaard. De burgemeester vindt dat in een kijkshop voor dranken een leidinggevende aanwezig moet zijn. De Raad van State is het daarmee eens.



In december 2016 had de Raad van State al beslist dat in een geopende borrelshop/slijterij altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Dat leidde toen tot bouwkundige aanpassing van honderden borrelshops door heel Nederland.



De huidige kwestie is, net als in 2016, aanhangig gemaakt door de branchevereniging voor slijters, de Koninklijke SlijtersUnie. Deze heeft de burgemeester van Amsterdam gevraagd handhavend op te treden tegen een borrelshop van Vomar in Amsterdam. Anders dan bij gewone borrelshops is daar geen sprake van zelfbediening, maar van een toonbank.



CBL en Vomar vinden, omdat in die borrelshop bij afwezigheid van een leidinggevende er een bordje "gesloten" op de balie staat, dat op die momenten er geen sprake is van een slijterij, maar van een kijkshop. Om die reden zou er op die momenten ook geen leidinggevende aanwezig hoeven zijn.



De Raad van State is het met die visie niet eens. Ook op de momenten dat het door afwezigheid van personeel niet mogelijk is om daadwerkelijk producten te kopen in deze ruimte, wordt daar wel het slijtersbedrijf uitgeoefend. Uit de vrije toegankelijkheid van de slijterij en het systeem waarbij een bel afgaat op het moment dat een klant binnentreedt zodat de balie bemand kan worden, of dat een medewerker de klant te woord staat en een leidinggevende roept voor de verkoop, blijkt dat de slijtlokaliteit voor het publiek geopend is. Het bordje "gesloten" op de balie doet daar niet aan af.



De uitspraak betekent feitelijk dat een kijkshop voor drank dus niet is toegestaan; er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn, wanneer er zich klanten in de zaak bevinden.



Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie, reageert verheugd: “Met deze uitspraak wordt een stuk oneerlijke concurrentie met het grootwinkelbedrijf weggenomen. Bovendien wordt duidelijk dat de Raad van State op dit punt geen versoepeling van de uitleg van de wet wenst.”