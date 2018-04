Diederik Samsom, Bernard Wientjes en Thomas Rau op Building Holland

Versnel de transitie op Building Holland met Diederik Samsom, Bernard Wientjes en Thomas Rau



De reis naar een volledig circulaire gebouwde omgeving met de Bouwagenda, kansen vanuit de klimaatcoalitie rondom de energietransitie en concrete toepassing van het materialenpaspoort: Building Holland 2018 van 17 t/m 19 april in RAI Amsterdam maakt met sprekers als Bernard Wientjes, Diederik Samsom en Thomas Rau de volgende stap binnen actuele onderwerpen als grondstoffenschaarste, de energietransitie en digitalisering in de bouw.



Niet alleen de visies van meer dan 250 sprekers komen ten tonele. Ook de innovaties die uiteindelijk het verschil betekenen voor een succesvol project staan in de spotlight. In totaal geven 3 Innovameer dan 200 innovaties uit onder andere de werelden van installatietechniek en vastgoedontwikkeling. Hierbij krijgen verse innovaties speciale aandacht in de vorm van de Innovation Challenge.



Bouwen aan de toekomst

Op Building Holland wordt ook dit jaar aandacht besteedt aan actuele thema’s, waarbij toekomstige ontwikkelingen en transities centraal staan. “Vergis je niet, digitalisering lijkt een abstract begrip, maar het is zoveel meer dan domotica of BIM”, vertelt eigenaar Claudia Laumans van transitie-atelier CLC Company over ‘Digitalisering in de woningbouw’, een van de thema’s. “Het heeft impact op huurcontracten, vastgoedbeheer, klantreis, productie-efficiency, ontwerp en op bedrijfsvoering in de hele woningbouwsector.”



Digitalisering hoort daarom nú op de agenda. “Dit is het moment om al dan niet mee te sturen in hoe digitalisering zich ontwikkelt. Verhoudingen tussen spelers in de sector gaan enorm veranderen. Wie heeft data van bestaande en nieuwe woningen, wie heeft data van huurders en wie weet hoe woningen presteren? Dat is de partij die meerwaarde biedt in de markt.” Daar sluit ook Duurzaam Gebouwd-expert Paul van Pelt, tevens directeur bij De Twee Snoeken, zich bij aan. “Digitalisering heeft de potentie en mogelijkheden om bouwen, transformeren en renoveren transparanter te maken. Hierdoor kunnen betere keuzes gemaakt worden en ontstaat er versnelling in het complete proces.”



Nieuwste producten van 250 partners

Deze editie is Building Holland groter dan ooit en biedt de ruimte aan meer dan 250 partners, die hun nieuwste producten en concepten laten zien. Op de stands van deze koplopers is er ruime gelegenheid voor een gesprek en het concreet maken van businesscases. Naast het uitgebreide programma op Building Holland 2018 zijn er diverse side events die ingaan op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de bouw van een gezonde en groene leefomgeving tijdens de Atlas Werkconferentie.



Building Holland praktische informatie

