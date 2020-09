Loco heeft nieuwe eigenaar

Noordhoff neemt na ruim 40 jaar afscheid van Loco; het leerspel is toegevoegd aan de portefeuille van Westermann Gruppe, uitgeverij Zwijsen zorgt voor exploitatie in Nederland



Noordhoff heeft het populaire leerspel Loco, dat ruim veertig jaar in haar portefeuille zat, verkocht aan Westermann Gruppe. De afgelopen jaren is de focus van Noordhoff voor het basisonderwijs steeds meer komen te liggen op de kernvakken rekenen, Nederlands en Engels, resulterend in de introductie van methoden als Getal & Ruimte Junior en Stepping Stones Junior. Om de ontwikkeling van het sterke merk Loco optimaal te continueren, is besloten het onder te brengen bij Westermann Gruppe, de oorspronkelijke bedenker van het spel. Deze uitgever brengt op de Duitse markt nog steeds het originele spel Lük uit. Zwijsen zorgt voor de exploitatie van Loco in Nederland.



“Met pijn in ons hart nemen we afscheid van Loco, maar het is mooi dat Loco terug is bij de plek van haar ontstaan, Westermann Gruppe, én dat de verkoop in Nederland in handen komt van Zwijsen. De toekomst van Loco is hiermee niet alleen gewaarborgd, maar het spel krijgt bovendien de liefdevolle aandacht die het verdient. Kinderen kunnen zo ook in de toekomst spelenderwijs blijven leren,” aldus Maureen van Bruinessen, General Manager Basisonderwijs bij Noordhoff.



Over Loco



Loco bestaat sinds 1968 en het is het meest gebruikte leerspel op de basisschool. Ook thuis is het spel populair. Het bekendste Loco-product is Loco Mini: het unieke spelsysteem van een basisdoos en een opdrachtenboekje, waarmee kinderen zelfstandig en spelenderwijs leerzame opdrachten maken, in hun eigen tempo. Door het zelf-controlerende spelelement zien kinderen meteen of ze de opdracht goed hebben gemaakt. Meer dan 100 boekjes zijn inmiddels verschenen, met opdrachten over taal, rekenen en algemene ontwikkeling. Sommige titels zijn gebaseerd op bekende boeken of stripfiguren, zoals Dikkie Dik, Dora en Buurman & Buurman. Er bestaan vijf Loco-series: Bambino, Mini, Maxi, Quiz en Pocket. De afgelopen jaren is het aanbod verder uitgebreid met Loco Online, Loco Mini Kaartenbak en Loco Puzzel. In totaal zijn er 135 Loco-producten voor de Nederlandstalige markt. www.loco.nl



Over Noordhoff



Noordhoff is dé kennispartner voor leergierig Nederland. Uit liefde voor ons vak helpen we dagelijks ruim 2 miljoen mensen het beste uit zichzelf te halen. Met slimme methodes en persoonlijke aandacht. Met actueel lesmateriaal en nieuwe technologie.



Bij Noordhoff werken zo’n 400 enthousiaste professionals. Noordhoff is gevestigd in Groningen en Utrecht. Wij zijn onderdeel van Infinitas Learning. www.noordhoff.nl