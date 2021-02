EM kantoorinrichting, specialist in kantoormeubelen

Een goede werkplek vraag om de juiste kantoormeubelen. Dat gaat van werkplekken tot een ontvangstruimte en een compleet ingerichte kantine. Er wordt immers veel tijd doorgebracht op een werkplek en er mogen dus hoge eisen gesteld worden de kwaliteit van de kantoormeubelen. EM kantoorinrichting is met meer dan 30 jaar ervaring, specialist in kantoorinrichting. Zij innoveren en spelen in op alle nieuwe ontwikkelingen in design, technologie en ergonomie. Ze lopen bovendien voorop wat betreft milieu en duurzaamheid.



EM kantoorinrichting zorgt voor een totaalpakket



Het begint bij een eerste persoonlijke gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van uw wensen en eisen. Samen bekijkt u naar de stijl en de sfeer die de kantoormeubelen en inrichting moeten uitstralen. Dan hebben we het niet over alleen de functionaliteit maar een kantoorinrichting moet ook een goede plek zijn waar prettig gewerkt wordt en een visitekaartje voor uw bedrijf. Uiteraard is het ook budget een belangrijk onderdeel van totaalpakket. Tijdens het eerste gesprek is het belangrijk om voor de inventarisatie alles te bespreken. Vervolgens ontvangt u een ontwerp uitgevoerd door het eigen interieur, specialistenteam van EM kantoorinrichting. Gebruikmakend van de allerlaatste technieken, presenteren zij aan u het voorstel in 3-D tot op de centimeter nauwkeurig. Zo komt u dus nooit voor verrassingen te staan en weet u exact wat u kunt verwachten, inclusief een uitgewerkte, gedetailleerde offerte. Wanneer u EM kantoorinrichting de opdracht gunt, zorgen zij voor de bestelling, planning en montage van alle kantoormeubelen in nauw overleg met u. De volledige kantoorinrichting en alle kantoormeubelen wordt geheel klaar voor gebruik opgeleverd.



Kantoormeubelen, van akoestiek tot ergonomie



Er werken bij EM kantoorinrichting specialisten die experts zijn op het gebied van kantoorinrichting en kantoormeubelen maar ze weten ook exact aan welke voorwaarden een goede werkplek moet voldoen. Zo zijn ergonomische bureaustoelen onmisbaar voor een goede werkhouding. Hiermee voorkomt u lichamelijk klachten zoals rug- en nekpijn. Ieder onderdeel wordt op elkaar afgestemd. Dus ook het gebruik van licht, de afmetingen van een werkplek tot aan de akoestiek. De akoestiek is een complex geheel in een kantoor. Medewerkers maken geluid, en vooral met hun stem. Stemmen verschillen van toonhoogte en hardheid. EM kantoorinrichting werkt met geteste materialen die voor stemgeluid absorberen. Verder is de juiste kantoorverlichting belangrijker dan u in eerste instantie denkt. Daglicht zorgt voor een positieve, biologische werking. Het daglicht activeert onze biologische klok waardoor mensen zich actiever voelen en het een gevoel van welbevinden geeft.



Duurzame kantoormeubelen



EM kantoorinrichting werkt aan een verduurzaming en heeft oog voor het milieu. Alle leveranciers voldoen aan die specifieke eisen omtrent duurzaamheid. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen arbeidsvoorwaarden via een eerlijke handel (cradle to cradle), duurzame verpakking en transport en als het even kan tot een circulaire inkoop. Ze kijken naar samenstelling van het materiaal, de verwachte levensduur en de eventuele aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen.



Samenwerken met EM kantoorinrichting



De samenwerking zorgt ervoor dat gezondheid en verantwoordelijkheid gekoppeld worden aan verbetering van de productiviteit, een prettige werksfeer en daardoor lagere verzuimcijfers. Dit heeft een directe en positieve uitstraling op uw klanten en voor de langere termijn op uw kosten.