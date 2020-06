Achterban KBO-PCOB: Tevreden over pensioenakkoord, maar met twijfels

Ruim drie kwart (77%) van de senioren is (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Deze grote groep is vooral blij dat er voorlopig geen kortingen op de pensioenen zijn en dat straks indexatie weer mogelijk wordt.’



Maar er zijn ook twijfels. Een derde (33%) vindt nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioencontract. Vanderkaa: ‘Met name welke gevolgen en consequenties het nieuwe akkoord zal hebben en wat dit persoonlijk gaat betekenen, is voor onze achterban een grote vraag. Ook maken senioren zich zorgen over de voorspelde economische crisis en de gevolgen hiervan voor hun pensioen.’



Stabiel



Toch hadden de senioren het liever bij het oude gehouden. Als zij het voor het kiezen hadden dan kiest ruim zestig procent (61%) voor het huidige pensioenstelsel en een derde (30%) voor de nieuwe variant. En gaat de voorkeur vooral uit naar stabiel en veilig, ook al zou dit betekenen dat de kans op verhoging (en verlaging) kleiner is (76%). Vanderkaa: ‘Senioren willen nu vooral duidelijkheid én zekerheid. Na jaren van onzekerheid wordt het tijd voor meer rust.’



Digitale bijeenkomst



Naast een onderzoek heeft KBO-PCOB via een digitale pensioenbijeenkomst senioren geraadpleegd. Ook hier werd aangegeven dat er begrip voor het nieuwe stelsel is, maar dat er ook veel vragen zijn. Vanderkaa: ‘Denk aan vragen als, hoe ziet de transitieperiode eruit en wordt er nu eindelijk geïndexeerd, na jaren stilstand?’ Ook maken senioren zich veel zorgen over de technische uitwerkingen van het contract en hopen zij dat er geen addertjes meer onder het gras zitten. KBO-PCOB vindt dat minister Koolmees hier snel meer duidelijkheid over moet geven.



Verantwoording onderzoek



Aan dit onderzoek hebben in totaal 2.150 Nederlanders meegedaan van 65 jaar en ouder. Het onderzoek is uitgevoerd in week 25 van dit jaar. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 jaar. Tien procent had nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.