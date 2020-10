Gedetineerde winnaar gedichtenwedstrijd bekendgemaakt

Op vrijdagavond 30 oktober tussen 20-21 uur ’s avonds wordt in het programma Volgspot van de KRO-NCRV op NPO Radio 5 de winnaar bekendgemaakt van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor gedetineerden.



Gedichtenwedstrijd



Uitgeverij Ark Mission, de dienst geestelijke verzorging van DJI, KRO-NCRV en nazorgorganisatie Exodus organiseren jaarlijks een gedichtenwedstrijd voor gedetineerden en deelnemers aan het re-integratie programma van Exodus.



Terugkeer naar de samenleving



Dit doen zij om gedetineerden en ex-gedetineerden uit te dagen op creatieve wijze uiting te geven aan hun gevoelens en bij te dragen aan zelfreflectie. Dit is van belang om na detentie op een succesvolle wijze terug te keren naar de samenleving.



Gedicht op muziek



Rapper/zanger, schrijver en talentcoach Rivelino Rigters koos het winnende gedicht en zette deze op muziek om voor te dragen in het programma Volgspot van de KRO-NCRV op NPO Radio 5. Vrijdagavond zal bekend worden welk gedicht gewonnen heeft. Eerder koos een jury al een top drie.



Radio uitzending



Van 20-21 uur staat het radioprogramma in het teken van de gedichtenwedstrijd. Niet alleen wordt onthuld welk gedicht gewonnen heeft en hoe het op muziek is gezet, er zijn ook interviews met Thea Bogers, jurylid en directeur geestelijke verzorging van DJI, met Bert Simons, pastor in de gevangenis van Vught en natuurlijk de winnaar van de gedichtenwedstrijd.