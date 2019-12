Nederlandse LaserTrein lost New Yorkse gladheidsproblemen succesvol op

Afgelopen maandag maakte Philip Eng, president-directeur van de New Yorkse spoorvervoerder MTA Long Island Rail Road, enthousiast de resultaten van de afgelopen herfst bekend. Hij had twee nieuwe hogedrukreinigers ingezet, maar vooral de resultaten van de LaserTrein wierpen zijn vruchten af. Over het gehele netwerk was er 17.4% minder gladheid, wat de punctualiteit met 3.8% verbeterde en het aantal treinen dat te laat was door slecht weer met 65% af nam. De LaserTrein, die ongeveer 1/3e van het netwerk schoonmaakte, zorgde bovenop die 17.4% nog eens voor een extra 53 tot 65% afname in gladheid.



Vorig jaar nam MTA LIRR de gedurfde stap om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Na een slechte herfst in 2017 werd het duidelijk dat de herfstmaatregelen van toen, Sandite en hogedrukreinigers, niet voldeden. Het Amsterdamse Laser Precision Solutions B.V. (LPS) kreeg de opdracht om hun LaserTrein op het spoor in New York in te zetten. Na een prototype in 2018 werd er dit jaar opgeschaald naar een snellere LaserTrein (40 km/h). Inmiddels is het de eerste LaserTrein die succesvol een hele herfst in de operatie meedraait bij een spoorvervoerder. Er werd een uptime van 99% behaald, wat in combinatie met de goede schoonmaakresultaten voor een efficiënter spoor zorgde.



Een vijfjaren contract ligt in het verschiet voor het jonge LPS, met minimaal één LaserTrein. Door de goede resultaten heeft MTA LIRR te kennen gegeven dat het overweegt momenteel het aantal LaserTreinen uit te breiden naar een netwerk dekkende vloot.