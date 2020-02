Keylane benoemt Christoffel van Riet als Executive Director L&P

Christoffel van Riet start per 10 februari 2020 als Executive Director Life & Pension bij Keylane en volgt daarmee Edzko Smid op.



Christoffel heeft diverse senior management en veranderfuncties bekleed binnen de leven, pensioen en schadebranche. Hij maakte onder meer carrière bij ING, NN en PwC en recentelijk Klaverblad Verzekeringen. Christoffel heeft gedurende zijn jaren in de verzekeringsindustrie een brede verzekeringskennis en ervaring ontwikkeld alsmede een goed netwerk.



De aanstelling van Christoffel biedt Edzko Smid de ruimte om zich uitsluitend te richten op business development. Samen met Christoffel en het salesteam, zal de focus van Edzko liggen op de commerciële processen, met volledige aandacht voor Keylane Plexus, het Leven & Pensioen platform.



Keylane heeft als doel de hoogste kwaliteit software-oplossingen en diensten te leveren ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen van levens- en pensioenverzekeraars, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Keylane Plexus is het gestandaardiseerde open SaaS-platform, in een volledig gecontroleerde en veilige, private cloud omgeving die volledig integreert met het applicatielandschap van de klant. Plexus is robuust en schaalbaar, en het krachtige, zeer configureerbare platform wordt als service met frequente updates geleverd.



Christoffel van Riet: "Ik kijk er naar uit om bij Keylane aan de slag te gaan en zal mij met name gaan bezighouden met het leveren van innovatieve softwareoplossingen aan onze klanten in de pensioen- en verzekeringsbranche. Samen met het gedreven team van Keylane zullen we ons blijven richten op het optimaal ondersteunen van de business van onze klanten en hen in staat stellen zowel nu als in de toekomst hun doelstellingen en ambities met succes te realiseren".



Keylane verwelkomt Christoffel van Riet en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol bij Keylane.