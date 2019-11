Jennifer Lyon Bell wint NVVS Seks & Media Prijs 2019 met de film Adorn

Maarten Dallinga (Omroep Gelderland) met Anoniem Intiem, afl. 1 (SMP 2018)

Sophie Hilbrand (de Witte Geit) met Hotel Sophie, afl. Ouderen en seksualiteit (SMP 2017)

Marijn Heemskerk (de Correspondent) met haar artikel ‘Sekswerker is nog geen normaal beroep, en dat is maar goed ook’ (SMP 2016)

De film Adorn is ’een seksuele dans tussen twee mensen, waarbij het om zoveel meer gaat dan penetratie’. De regisseur Jennifer Lyon Bell durft zich te laten leiden door de wensen en grenzen van de acteurs. Ze biedt ruimte om een intens, gelijkwaardig seksueel contact op te bouwen. En zo geeft ze precies de goede dosering realistische boodschappen over seks.Kortom een winnaar, die aansluit bij waar wij, als hulpverleners, voorlichters, opvoeders en als mens aan toe zijn. Een winnaar die onderschrijft dat seks in de media verschil kan maken.De winnaar van de Seks & Media Prijs krijgt ook een tastbare prijs mee naar huis: een zeefdruk gemaakt door de internationale kustenenares Gerti Bierenbroodspot. Dit ter nagedachtenis aan seksuologe María Schopman.Jennifer Lyon Bell laat twee andere genomineerden achter zich:- een documentaire van en over Daan Wielens: door met zichzelf en anderen in gesprek te gaan over maagd-zijn, zien we de mannelijke seksualiteit in al zijn complexiteit en kwetsbaarheid vanuit verschillende perspectieven.aflevering 1, waarin Valerie geportretteerd wordt door Iris Frankenhuizen en Kim Faber, gepubliceerd op de website van de Volkskrant. Een schets van een levendig seks- en liefdesleven bij ouderen: ‘prachtig gemaakt, goed gecast, authentiek, hoopvol en aandoenlijk’.Het volledige juryrapport is op te vragen bij: info@nvvs.infoDe Seks & Media Prijs werd de afgelopen jaren gewonnen door:Vanaf vandaag kunnen artikelen, programma’s en internetproducties worden ingezonden voor de Seks & Media Prijs 2020. Meer informatie over de prijs is te vinden op: https://www.nvvs.info/professionals/awards/seks-me...