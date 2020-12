Koninklijke onderscheiding voor Maarten van Riet voor baanbrekend werk in energiesector

Maarten van Riet, technisch adviseur en innovator bij Alliander, heeft op 10 december een Koninklijke onderscheiding ontvangen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uit handen van burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Maarten ontving deze Koninklijke onderscheiding voor zijn toegevoegde waarde aan de energiesector waar hij met humor en vakmanschap mensen wist te verbinden en jong talent te inspireren. Hier heeft de maatschappij de afgelopen 40 jaar baat bij gehad.



Maarten van Riet is na zijn studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1979 in dienst gekomen bij Alliander (destijds Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij). Hier liet hij al snel zien dat hij een echte innovator is. Hij wordt geprezen voor zijn creativiteit en lef die hebben geleid tot vele innovaties en kostenbesparingen. Niet alleen voor Alliander, maar voor de hele energiesector. Een paar mooie voorbeelden van innovaties die dankzij Maarten zijn geïntroduceerd zijn de plastic kabels, onder de slogan ‘plastic fantastic’ en de SASensor. Beide hebben geleid tot een veiliger en betrouwbaarder energienet. Plastic kabels zorgen voor minder storingen en SASensor zorgt ervoor dat de storingen sneller kunnen worden opgelost.



Daan Schut, Chief Transition Officer van Alliander, waardeert Maarten onder andere voor zijn kracht om mensen met elkaar te verbinden: “Maarten weet mensen te enthousiasmeren om samenwerkingen te starten. Hij inspireert mensen om meer uit zichzelf te halen, door te gaan daar waar je kansen ziet. Zo kom je tot nieuwe inzichten, ideeën en innovaties. Maarten heeft een groot en sociaal hart en hij zet de mens altijd voorop. Hij ziet de kwaliteit in mensen en weet het beste in hen naar boven te halen. Hij heeft jonge mensen opgeleid tot innovators. Dat alles maakt dat hij dit lintje echt verdient.”



Be my guest



De Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens het door Qirion en Stichting Dutch Power georganiseerde webinar: Be My Guest. Een afscheidscadeau van Maarten van Riet aan de energiesector. Onder leiding van Mart Van der Meijden, werkzaam bij TenneT en de TU Delft, ging Maarten in gesprek met bekenden uit de energiesector die hem geïnspireerd hebben. Het centrale thema in deze gesprekken is DURF! Want dat is nodig in deze energietransitie: samen aan de slag, handelen en de beweging creëren die de sector nodig heeft. Maarten: “Durf om te experimenteren en lastige technische uitdagingen te brengen naar eenvoudige oplossingen. Doe met vertrouwen het onverwachte, zodat de positieve energie blijft stromen. Dit draagt bij om het volledige potentieel uit onszelf, de ander en de organisatie te halen.”