3333 meter lopen voor openheid rondom eetstoornissen

Zo’n 150 patiënten lopen op 2 juni 3333 meter om aandacht te vragen voor eetstoornissen. Zij lopen samen met hun gezin, familie, vrienden en behandelaren de eerste editie van de NAE Socialwalk in Park Sonsbeek, Arnhem.



Op 2 juni is het World Eating Disorders Action Day (WEDAD) en worden wereldwijd acties georganiseerd voor meer openheid rondom eetstoornissenzoals anorexia nervosa, boulima nervosa en eetbuistoornis. In Nederland organiseert de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) samen met Stichting Socialrun dit jaar de eerste editie van de NAE Socialwalk.



Verhalen delen

Het doel van de dag is dat patiënten zich gesteund en geaccepteerd voelen en dat hun verhalen gehoord en gedeeld worden. DeNAE Socialwalk steunt niet alleen patiënten, maar ook hun naaste omgeving: de impact van een eetstoornis op een gezin of familie is enorm groot.



De NAE Socialwalk is een ontmoeting van lotgenoten: mensen die midden in hun eetprobleem zitten, mensen die er uit zijn gekomen, behandelaren en allen die meeleven. Zij delen hun verhalen met elkaar en met de pers.



Een van die verhalen is dat van cosmetisch arts Olga Liplavk. In haar kliniek komt ze regelmatig jonge mensen tegen die steeds ontevreden zijn met hun uiterlijk en iets daaraan willen aanpassen. Zij vraagt aandacht voor de disharmonie die bij veel jongeren is tussen hun binnenkant en buitenkant. Het is zorgelijk dat zoveel jonge meisjes ontevreden zijn met hoe zij eruit zien en zichzelf vergelijken met onrealistische plaatjes van hippe Instagram accounts. Liplavk roept andere cosmetisch artsen op om met die jongeren in gesprek te gaan: “In plaats van een spuitje zetten kunnen we hen beter zelfvertrouwen geven en zeggen: je bent goed zoals je bent, je hoeft je niet aan te passen!”.



Het programma

Om 11.30 uur zal het startschot gegeven worden door Marielise Reuchlin en Jo Caris, ouders van Emma Caris, van de documentaire ‘Emma wil leven’. Marloes Biegel, interim-voorzitter van patienten- en naastenvereniging Weet zal het slotwoord verzorgen.



Ook zijn er sprekers vanuit verschillende achtergronden, waaronder Eric van Furth, voorzitter van de NAE, Patricia en Ron de Boer die uit naam van hun dochter Dalisay spreken en Annemarie van Bellegem, als kinderarts werkzaam in het AMC en gespecialiseerd in behandeling van mensen met een eetstoornis.



De opbrengst van de NAE Socialwalk gaat naar projecten die gericht zijn op aandacht voor cliënten en naastbetrokkenen.



Praktische informatie

De NAE Socialwalk start op 2 juni om 11.00 uur in park Sonsbeek in Arnhem. Afhalen startbewijs en shirt kan vanaf 10.00 uur. Voor meer informatie: www.naesocialwalk.nl of socialwalk@naeweb.nl