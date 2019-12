Meer bezoekers dan ooit voor Het Nationale Theater

Het Nationale Theater kijkt terug op een succesvol 2019, met nominaties, prijzen en meer bezoekers dan voorheen in Den Haag en in het land. Een bewogen jaar met vreugdevuren, klimaatstakingen en erkenning voor de noodzaak van inclusief theater.



Het Nationale Theater ontving in totaal ruim 300.000 bezoekers. De helft bezocht een voorstelling in de theaters in Den Haag; Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en Zaal 3. Bijna 150.000 mensen zagen een voorstelling van Het Nationale Theater of HNTjong in een theater in het land. Ruim 50.000 kinderen en jongeren bezochten de schoolvoorstellingen van Het Nationale Theater of volgden een workshop van de afdeling educatie.



Het Nationale Theater vierde de zomer met de grootse muziektheaterproductie Amadeus



De meeste theaters sluiten in de zomer, het bij Het Nationale Theater is dat juist een toptijd. Met buitenprogrammering op het zomerterras en een maandlang uitverkochte zalen voor Harrie Jekkers en Amadeus. Het muzikale spektakel Amadeus, over de superster Mozart, werd een ware theaterhit. Mark Rietman schitterde als Mozarts aartsrivaal Salieri, naast de sopraan Lucie Chartin, een koor met 40 leden en een live orkest.



Er was meer reden voor feest



HNTjong bestond afgelopen seizoen 5 jaar. Het succes van het jeugdtheatergezelschap onder artistieke leiding van Noël Fischer reikt inmiddels verder dan de landsgrenzen. In september speelde HNTjong Robotje op het Gavrouche theaterfestival in Moskou.



De stad Den Haag is een grote inspiratiebron



Artistiek leider Eric de Vroedt regisseerde een vervolg op The Nation. Na de Schilderswijk verdiepte De Vroedt zich in de volkswijk Duindorp en de traditie van de vreugdevuren, voor De wereld volgens John. Toenmalig burgemeester Pauline Krikke kwam backstage om Betty Schuurman te ontmoeten, die Krikke speelde in de voorstelling. Deze explosieve voorstelling is vanaf september 2020 opnieuw te zien.



Klimaatmarsen trokken langs de deur



In de Koninklijke Schouwburg konden klimaatbetogers een petitie tekenen voor een New Green Deal. Het Nationale Theater maakte zelf een stap in de energietransitie met de duurzaam geproduceerde voorstelling The Children. En het theaterbedrijf presenteerde plannen voor een energiezuinige schouwburg. Het komende jaar maakt Het Nationale Theater hier verder stappen in samen met partners als Dunea en de gemeente Den Haag.



Onbeperkt en inclusief theater



Het Nationale Theater maakt voorstellingen toegankelijk voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en prikkelgevoeligen. Dat blijft niet onopgemerkt. “Waar zouden we zijn zonder mensen als Saartje Oldenburg?” vroeg Kamerlid Corine Ellemeet (GroenLinks) in het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting. Ze prees de initiator van HNTonbeperkt om haar doorzettingsvermogen en haar inspanningen. Fonds 1818, de gemeente Den Haag en HNTdonateurs steunde het eerste pilotjaar van het project, voor het vervolg van het project liggen er nu aanvragen bij diverse fondsen.



Nominaties en prijzen voor de regisseurs en acteurs van Het Nationale Theater



Mark Kraan won de Arlecchino (meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol) voor zijn rol in Cinema, een co-productie van Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool. Theatermaker en vaste HNTjong regisseur Eva Line de Boer won de Charlotte Köhlerprijs, de aanmoedigingsprijs voor jong talent in de beeldende kunst en het theater. Sacha Zwiers en Catharine Scholten ontvingen een Zilveren Krekel voor decor/kostuums en video in Revolutions (12+) van HNTjong. Joris Smit werd genomineerd voor de Louis d’Or voor De wereld volgens John, Bram Suijker werd genomineerd voor de Arlecchino voor We zijn hier voor Robbie en Joy Delima werd genomineerd voor de Colombina voor Onze straat. Vanja Rukavina werd genomineerd voor BNG Bank Theaterprijs 2019 met zijn solovoorstelling Language. De Nederlandse Toneeljury nam Melk & Dadels, A Seat at the table en Citizen K. op in de selectie van het Nederlands Theater Festival: ”de twaalf beste voorstellingen van dit moment”. Citizen K. is opnieuw te zien in seizoen 20/21.