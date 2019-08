Verschillende nieuwigheden rond de persoonlijke beschermingsmiddelen



3M stelt innovaties voor op de A+A 2019



3M kondigt voor de A+A veiligheidsbeurs in Düsseldorf (5 tot 8 november 2019) talrijke productinnovaties en verdere ontwikkelingen aan. Op meer dan 500 m² stelt het multitechnologieconcern in hal 6, stand E27 zijn highlights voor uit het gamma van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): van oog-, adem-, gehoor-, hoofd- en gelaatsbescherming tot oplossingen voor werken in besloten ruimten en voor valbeveiliging.



Een van de producthighlights is het 3M Secure Click HF-800 halfgelaatsmasker dat een betrouwbare bescherming biedt tegen veel voorkomende gassen, dampen en deeltjes in de industriële omgeving. Het eerste filtersysteem met vier luchtstromen ter wereld zorgt voor een hoog comfort en een comfortabele en eenvoudige ademhaling in de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Ook de filteraansluiting werd nieuw ontwikkeld. De filter in de correcte positie aanbrengen en drukken tot u een klik hoort en de vaste aansluiting is een feit en geeft u vertrouwen dat de filters goed zijn gemonteerd.



Stofmasker met meer ademcomfort



Het 3M Aura 9300+Gen3 Stofmasker is de derde generatie met talrijke verbeteringen in het ontwerp. Het 3M Cool Flow comfort uitademventiel is een van de nieuwe kenmerken. Het opent 37% eenvoudiger dan het ventiel van de tweede generatie. Daardoor kan er 36% meer uitgeademde lucht naar buiten afgevoerd worden (waarde geldt bijvoorbeeld voor FFP3). Nieuw ontwikkelde opzethulpen vereenvoudigen bovendien het hygiënisch openen, voorvormen en aanbrengen van het masker op het gelaat.



Vijfde generatie van de 3M Speedglas Lashelmen



De uitvinder van het automatische lasmasker komt nu met de vijfde generatie, eveneens met talrijke verbeteringen. Dankzij individueel aanpasbare functies maakt de nieuwe 3M Speedglas G5-01 Heavy duty lashelm zware lasactiviteiten binnen niet alleen veiliger, maar ook efficiënter. Het masker is verkrijgbaar met de lasfiltervariant G5-01VC, die is uitgerust met de gloednieuwe Variable Color Technology voor een eenvoudige kleurwissel tijdens het lassen, alsook met de variant G5-01TW voor puntlassen. Beide automatische lasfilters zijn standaard uitgerust met de 3M Speedglas Natural Color Technology: met die technologie kan de lasser kleuren en contrasten beter herkennen en meer details zien.



De nieuwe trailer maakt opleidingen ter plaatse mogelijk



De nieuwe Confined Space aanhangwagen zou een echte blikvanger op de beursstand kunnen worden. Hij maakt het mogelijk om ter plaatse opleidingen te geven rond veilig werken in besloten ruimten. De mogelijkheden die de trailer in de toekomst biedt met het oog op opleidingen ter plaatse, worden op de A+A voor het eerst voorgesteld.



Van vakkennis tot PBM-beheer



3M legt de nadruk op de hoge vakcompetentie. De jarenlange ervaring in verschillende segmenten maakt geïntegreerde PBM-oplossingen mogelijk die in de meest uiteenlopende omstandigheden voor een veilige en doeltreffende werkomgeving zorgen. Tegelijkertijd vormt dit vaak de basis voor toepassingsspecifieke productinnovaties. Bovendien biedt 3M ondersteuning met gerichte dienstverlening, opleidingen en vakkennis. Op de A+A staat onder andere 3M Connected Safety centraal, het cloudgebaseerde systeem voor PBM-beheer. Daarmee hebben veiligheidsverantwoordelijken en medewerkers alle belangrijke gegevens over de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd bij de hand.



