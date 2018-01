VINCI Energies neemt cyber security specialist Securelayers over

Vandaag maakt VINCI Energies bekend cyber security specialist SecureLayers uit Breda over te nemen. Door deze acquisitie versterkt zij haar portfolio aan cyber security consultancy en diensten binnen het merk Axians, het merk van VINCI Energies voor ICT-oplossingen en -diensten.



SecureLayers is al sinds 2004 een hooggespecialiseerde integrator op het gebied van cyber security. Het hoge kennisniveau en de diverse managed- en beheerdiensten, zoals een Security Operations Center, zorgen voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit van klanten op het vlak van preventie, detectie, interventie en herstel.



De kennis en dienstverlening van SecureLayers is complementair aan het huidige Axians cyber security portfolio. Deze overname zal daarom resulteren in een verdieping en versterking op het vlak van advies, training, consultancy, monitoring en as-a-service diensten. SecureLayers zal op korte termijn verder gaan onder de naam Axians.



Tom Greeve, director bij Axians in Nederland: “We zien een sterke vraag in de markt naar hoogwaardige cyber security diensten in relatie tot de bescherming van bedrijfsgegevens, wet- en regelgeving en cloud beveiliging. De kennis en diensten van SecureLayers sluiten direct aan op het portfolio van Axians, daarmee versterken we direct onze positie op het gebied van cyber security.”



Eric Cantineau, eigenaar en oprichter van SecureLayers: “Door verder te gaan onder de naam Axians, als innovatieve dienstverlener op het vlak van o.a. software defined netwerken en cloud technologie, creëren we direct de kans om onze diensten verder te integreren op bestaande diensten en uit te bouwen naar verschillende marktsegmenten.”



Deze overname is volledig in lijn met VINCI Energies strategie om Axians in de verdere ontwikkeling van eigen- en publieke cloud diensten te versterken en hiermee wordt de adoptie van innovatieve diensten rondom Internet of Things (IoT) en datamanagement versneld.