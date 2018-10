Cargill ha accettato di nominare Caldic come partner esclusivo per la distribuzione di amidi, dolcificanti e testurizzanti in Italia

Milano – 29.10.2018 Caldic e Cargill hanno raggiunto un accordo che nomina Caldic partner distributore esclusivo per l’Italia di Cargill per amidi, dolcificanti e testurizzanti per applicazioni alimentari. La collaborazione con Cargill amplierà l'offerta di Caldic per i mercati alimentari italiani nei prodotti da forno, salati, caramelle, prodotti lattiero-caseari, nutrizionale e bevande.



Con questo accordo di distribuzione, Caldic Italia srl espanderà la propria offerta di prodotti con amidi, edulcoranti, estratti da buccia di agrumi e da alghe marine, lecitine e ingredienti per la fermentazione degli zuccheri per varie applicazioni di Cargill per diversi mercati alimentari. Caldic Italia ha già una posizione consolidata nel mercato alimentare italiano. La moderna sede dell'azienda di Origgio è equipaggiata con le più recenti tecnologie di produzione, tra cui diverse linee di miscelazione, sistemi di confezionamento robotizzati per miscele alimentari, un sistema di gestione del magazzino completamente automatizzato ed un laboratorio di sviluppo prodotti all'avanguardia, che consente a Caldic di portare soluzioni alimentari innovative sul mercato.



L’interesse comune per una cooperazione strategica, l’approccio che mette il cliente al primo posto e lo sviluppo di soluzioni innovative sono alcune delle ragioni che hanno portato alla partnership tra Cargill e Caldic. "Siamo molto soddisfatti di questo accordo, perché Cargill e Caldic puntano entrambe a posizioni di leadership nei segmenti di mercato scelti", afferma Pierluca Coffanetti, Managing Director di Caldic Italia. "Quando si tratta di sviluppare soluzioni innovative con un carattere orientato al servizio, siamo chiaramente allineati con Cargill. Con un ampliato portafoglio di prodotti di tendenza, una fabbricazione su misura e servizi applicativi all'avanguardia, non c'è dubbio che porteremo il nostro modello di distribuzione completa al livello successivo."



Alain Dufait, Managing Director per Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers in Europa, aggiunge: "Caldic ha un eccellente approccio al cliente e una forte organizzazione in Italia. Siamo rimasti colpiti dal modo in cui Caldic sviluppa le soluzioni per i propri clienti e per il suo spirito imprenditoriale. Siamo entusiasti di questa partnership, perché ci permetterà di espandere le nostre soluzioni nel mercato alimentare italiano.”



Caldic

Caldic è un distributore a servizio completo impegnato nella produzione e distribuzione di soluzioni nei mercati alimentare, industriale tecnico, cosmetico e farmaceutico. Con sedi in Europa, Nord America e Asia-Pacifico, i suoi punti di forza sono nella rete globale combinata con le competenze locali, offrendo la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze locali e costruire partnership nazionali. Operando con magazzini propri, impianti di produzione, centri di applicazione e competenze tecniche, l'azienda fornisce soluzioni su misura che contribuiscono al successo aziendale dei clienti.



Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers

Il business Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers sviluppa e commercializza ingredienti sostenibili ottenuti da fonti rinnovabili e di origine naturale. Impieghiamo circa 10.000 dipendenti in 40 paesi che si impegnano a fornire ai prodotti alimentari, mangimi e clienti industriali prodotti di alta qualità. Lavoriamo mais, grano, patate, piselli, alghe, bucce di frutta, girasoli, colza e soia per produrre una offerta completa di ingredienti a valore aggiunto dedicati al settore alimentare e delle bevande, cartario e ondulato, farmaceutico e dell'alimentazione animale. Adottiamo un approccio unico a ciascuna di queste categorie per aiutare i nostri clienti a prosperare e offrire loro prodotti e servizi di valore. Nell’industria alimentare, ci concentriamo sulle innovazioni di dolcezza, consistenza e proteine e specialità, mentre la nostra offerta industriale è progettata per fornire soluzioni rinnovabili. Il nostro portafoglio comprende dolcificanti, amidi, etanolo, acidificanti, proteine, testurizzati, olio di mais, ingredienti di mais secco, specialità e ingredienti per mangimi animali.



Informazioni su Cargill

I 155.000 dipendenti di Cargill in 70 paesi lavorano incessantemente per raggiungere il loro scopo di nutrire il mondo in modo sicuro, responsabile e sostenibile. Ogni giorno collegano gli agricoltori con i mercati, clienti con ingredienti e persone e animali con il cibo di cui hanno bisogno per prosperare.



Combinano 153 anni di esperienza con nuove tecnologie e approfondimenti per servire come partner di fiducia per i clienti di prodotti alimentari, agricoltura, finanziari e industriali in oltre 125 paesi. Accanto, stanno costruendo un futuro più forte e sostenibile per l'agricoltura. Per ulteriori informazioni, visitare Cargill.com e il loro Centro informazioni



ENGLISH

Cargill has agreed to appoint Caldic as exclusive distribution partner for their starches, sweeteners and texturizers in Italy



Milan – 29.10.2018 Caldic and Cargill have reached an agreement making Caldic the exclusive distribution partner for Cargill’s starches, sweeteners and texturizers for food applications in Italy. The collaboration with Cargill will expand Caldic’s offering for the Italian food markets such as bakery, savory, confectionery, dairy, nutritional and beverages.



With this distribution agreement, Caldic Italia srl. is expanding its product offering with starches, sweeteners, sea- and fruit-peel extracts, lecithin and sugar fermentation ingredients for various applications from Cargill for different food markets. Caldic Italia already has a well-established position in the Italian food market. The company’s expanded modern location in Origgio is equipped with the latest production technology, including several mixing lines, robotized packing systems for food blends, a fully automated warehouse management system and a state-of-the-art product development lab, enabling Caldic to bring innovative food solutions to market.



The shared focus on strategic partnerships, customer-centric approach and development of innovative solutions were some of the reasons to initiate this partnership. “We are very pleased with this agreement, because Cargill and Caldic are both aiming for leadership positions in their chosen market segments”, says Pierluca Coffanetti, Managing Director of Caldic Italia. “When it comes to developing innovative solutions with a service-oriented character, we are clearly aligned with Cargill. With an extended on-trend product portfolio, tailored manufacturing and state-of-the-art application services there is no doubt we will take our full-service distribution model to the next level.”



Alain Dufait, Managing Director for Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers business in Europe, adds: “Caldic has an excellent customer approach and a strong organization in Italy. We have been impressed by Caldic’s way of developing solutions for their customers and their entrepreneurial spirit. We are enthusiastic about this partnership, because it will allow us to expand our solutions to the Italian food market.”



About Caldic

Caldic is a full-service distributor engaged in the production and distribution of solutions in Food, Industrial-, Health & Personal Care and Technical markets. With entities in Europe, North America and Asia-Pacific, its strengths lie in its global network combined with local expertise, giving the flexibility to answer local needs and build domestic partnerships. Operating with in-house warehouses, production facilities, test centers, and technical expertise, the company provides tailored solutions that contribute to customers’ business successes.



About Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers

Cargill Starches, Sweeteners & Texturizers business develops and commercializes sustainable ingredients made from renewable and nature-derived sources. We employ about 10.000 employees in 40 countries who are committed to deliver our food, feed and industrial customers with high-quality products. We process corn, wheat, potato, peas, seaweeds, fruit-peels, sunflowers, rapeseed and soy to manufacture a comprehensive collection of value-added ingredients dedicated to the food & beverage, papermaking & corrugating, pharmaceutical, and animal nutrition industries. We take a unique approach to each of these categories to help our customers thrive and deliver them valuable products and services. In the food space, we focus on sweetness, texture and protein & specialties innovations, while our industrial offer is designed to supply renewable solutions. Our portfolio includes sweeteners, starches, ethanol, acidulants, proteins, texturizers, corn oil, dry corn ingredients, specialties and animal feed ingredients.



About Cargill

Cargill’s 155,000 employees across 70 countries work relentlessly to achieve their purpose of nourishing the world in a safe, responsible and sustainable way. Every day, they connect farmers with markets, customers with ingredients, and people and animals with the food they need to thrive.



They combine 153 years of experience with new technologies and insights to serve as a trusted partner for food, agriculture, financial and industrial customers in more than 125 countries. Side-by-side, they are building a stronger, sustainable future for agriculture. For more information, visit Cargill.com and their News Center.