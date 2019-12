Digitale industrie Friesland groeit in cyber en mobiliteitsoplossingen

De digitale industrie in Noord-Nederland ontwikkelt zich in rap tempo als banenmotor voor functies in de cybersecurity en de ontwikkeling van nieuwe ICT-mobiliteitsoplossingen zoals het gebruik van drones. Het totaal aantal vacatures in Friesland is met ruim 14%* gestegen t.o.v. vorig jaar. Bijna de helft van de vacatures betreft technische functies. Zo blijkt vandaag tijdens Connect.frl, het grootste ICT-event van het Noorden. Ruim 1500 bezoekers waarvan meer dan de helft studenten, ontmoeten elkaar om te netwerken en nieuwe ICT innovaties te zien. Het evenement werd geopend door Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden.



Publiek private samenwerking



“De publiek private samenwerking vormt de basis voor het succes”, zegt Ate van der Meer van Connect.frl. “Gemeenten en provincies stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich om te scholen tot een functie in de ICT sector. Daarnaast is er een goed uitgelijnd onderwijsprogramma van MBO tot en met Universiteit. Het bedrijfsleven en overheden bieden daarbij stageplaatsen en baangarantie. Het bedrijfsleven zet de regionale onderwijsinstellingen vervolgens weer in voor het doen van onderzoek. Er is een mechanisme ontstaan waarmee we innovatie hebben omgezet naar werkgelegenheid en economische groei”, zegt Van der Meer.



Technologische innovaties komen uit Friesland



“Er is niet alleen een effect zichtbaar op werkgelegenheid en groei. Ook qua innovaties loopt Friesland voorop met bedrijven die werk maken van de toekomst.”, zei burgemeester Buma vanochtend tijdens de opening van het event in het WTC in Leeuwarden. Zo houdt het internationaal opererende ingenieurs- en adviesbureau Antea group zich o.a. bezig met de vraag hoe drones veilig en effectief gebruik kunnen maken van het Nederlands luchtruim. Customdrone uit Sneek loopt voorop in het ontwikkelen van zelfsturende drones. Deze drones worden op veel plekken in Nederland ingezet; van overheidsgrond tot boerenland en in de lucht, waar drones bijvoorbeeld vliegtuigen inspecteren. Via de MKB Cyber Campus krijgen MKB bedrijven in ons land de juiste hulp om hun cyberweerbaarheid te vergroten.