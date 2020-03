Honeyspot helpt horeca met bezorgen

Honeyspot Location Matching brengt doelgroepen in beeld voor horeca- en retailondernemers. Nu de omzet ín door de coronacrisis naar nul zakt, helpt Honeyspot om bezorg-omzet te realiseren of te verhogen met het Delivery Direct Mail Pakket.



Bij het bezorgen van maaltijden is de werkelijk af te leggen afstand over de weg tussen keuken en bezorgadres van vitaal belang. De maaltijd moet immers vers en warm op het adres aankomen.



Honeyspot levert een kaart met het verzorgingsgebied van de keuken op basis van maximale reistijd én een lijst met alle adressen in dat gebied. Daarnaast geeft Honeyspot inzicht in de kenmerken van de bewoners binnen dat gebied. Zo kun je zien waar bijvoorbeeld de hogere inkomens wonen, of waar meer gezinnen zitten. Met die informatie kun je uit de adressenlijst precies selecteren waar je jouw aanbiedingen in de brievenbus wilt hebben. Dat verhoogt het effect en minimaliseert de kosten van een direct mailing campagne.



Een verzorgingsgebied van een bezorgkeuken telt al gauw 50.000 huishoudens. Om die allemaal te mailen is een kostbare zaak. Doordat Honeyspot de informatie levert om alleen de gebieden met de meest interessante huishoudens te selecteren, is zo’n direct mail campagne veel goedkoper en effectiever.



Honeyspot CEO Paul Willems: “De horeca wordt ongekend hard getroffen door COVID-19. Ondernemers kunnen nu alleen nog met bezorging omzet realiseren. Bedrijven die nu gaan starten met bezorgen, geven we met deze oplossing de mogelijkheid om met heel weinig moeite een zeer gerichte direct mail campagne op te zetten.”



Klanten kunnen kiezen uit drie opties: alléén de adresinformatie, de adresinformatie en het drukwerk of het verzorgen van de gehele mailing. Voor het drukken en verzenden van de kaarten heeft Honeyspot afspraken gemaakt met een direct mail bedrijf.



De dienst kan per direct worden afgenomen via de website https://www.honeyspot.nl/