Zilveren Camera komt naar Limburgs Museum

De allerbeste nieuwsfoto’s van 2019 zijn van 26 juni tot en met 6 september te zien in het Limburgs Museum in Venlo.



Het gaat om 200 genomineerde en winnende foto’s van de Zilveren Camera, sinds 1949 de belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van Nederland. Op 25 juni om 20.30 uur zal het museum de opening van de tentoonstelling op Facebook streamen. Zo kan iedereen online de opening van de tentoonstelling bijwonen. Rond de expositie organiseert het museum een fotowedstrijd voor kinderen.







De tentoonstelling biedt een fascinerend overzicht van de belangrijkste nieuwsverhalen van het jaar. Onder andere de fantastische foto van wielrenner Mathieu van der Poel, uitpuffend na zijn heroïsche overwinning in de Amstel Gold Race, zal te zien zijn. Die foto van de Heerlense fotograaf Marcel van Hoorn won in de categorie ‘Sport Enkel’. Nog meer Limburgers: een serie over Frans Timmermans op bezoek in Rotterdam tijdens zijn verkiezingstour. Fotograaf David van Dam won er de categorie ‘Politiek - Serie’ mee. Héél Limburgs is bovendien de onderscheiden serie Defilé door het dorp van André Bakker: optochten van traditionele schutterijen in vol ornaat.



Maar het is vooral de grote wereld die we zien door de ogen van 55 Nederlandse topfotografen. Zo maakte Eddy van Wessel, winnaar van de hoofdprijs, een indrukwekkende fotoserie over de val van het laatste IS-bolwerk.







Het Limburgs Museum is met de stichting Zilveren Camera voor de komende jaren overeengekomen dat de foto’s, na de prijsuitreiking en tijdelijke tentoonstelling in Hilversum, als eerste naar Venlo komen.



Aan de expositie koppelt het Limburgs Museum een bijzondere fotowedstrijd voor jonge fotografen in de dop. Kinderen worden uitgenodigd om net als de deelnemers aan de Zilveren Camera op zoek te gaan naar nieuws en dat vast te leggen. Welke gebeurtenissen of nieuwtjes in hun buurt verdienen het getoond te worden aan de wereld en waarom? Als voorbereiding krijgen kinderen in de tentoonstelling via een speciale kijkwijzer fotografietips. Meer informatie over de wedstrijd binnenkort op de website van het Limburgs Museum.



Het Limburgs Museum biedt zijn bezoekers een aangenaam én veilig verblijf. Een toegangskaartje dient daarom op voorhand online te worden gereserveerd. Er zijn per dag verschillende tijdsloten beschikbaar.