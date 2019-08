Limburgers geven hoogste bedragen aan cultuur in Nederland

Amsterdam - Uit de cijfers van het crowdfundingplatform voordekunst.nl blijkt dat donateurs uit Limburg de hoogste bedragen geven aan creatieve campagnes. Het gemiddelde donatiebedrag lag met €140,- twee tot drie keer zo hoog als in andere provincies.



Het gemiddelde donatiebedrag in Nederland ligt op 70 euro. In de afgelopen zes maanden kwamen er 1.000 donaties uit Limburg. De grootste donateurs komen uit de plaatsen Heerlen, Voerendaal en Gulpen. Het platform haalde deze week de 25 miljoenste euro voor cultuur op sinds november 2010.



Veel kansen in de regio voor cultuur



Ook de provincie zelf droeg bij aan creatieve campagnes: bijna 32.000 euro werd gedoneerd door Provincie Limburg. Roy Cremers, oprichter van voordekunst: “We zien dat donateurs vaak uit dezelfde regio komen als degene die de campagne start, of waar er een publieksmoment plaatsvindt. Mensen geven graag aan makers uit de buurt, omdat die projecten vaak aansluiten bij hun eigen belevingswereld of omdat ze de maker of het project kunnen bezoeken. We zien daarom veel mogelijkheden om samen met regionale partners het geven aan creatieve projecten te stimuleren in de komende jaren, zoals met Provincie Limburg.” In het nieuwe collegeprogramma 2019-2023 kondigt Provincie Limburg aan de samenwerking met voordekunst te continueren.



Via platform voordekunst slaagden er in de eerste 6 maanden al ruim 330 creatieve campagnes.



Het platform helpt creatieve initiatiefnemers met het vinden van geld en publiek voor creatieve, kunstzinnige en culturele projecten. Dankzij de deskundige begeleiding en het gebruiksvriendelijke platform slaagt zo’n 85% van alle gestarte campagnes op voordekunst.