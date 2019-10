Verpleegkundige heeft recht op eigen keuze

Het griepseizoen is officieel begonnen en de eerste griepspuiten zijn alweer gezet. Dit zorgt ervoor dat ook de jarenlange discussie over het eventueel verplichten van de griepspuit voor zorgpersoneel weer oplaait. NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg, vindt een verplichting in strijd met artikel 11 van de Grondwet.



In het artikel staat: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam'. Momenteel buigt een commissie zich, in opdracht van de minister, over het verplicht vaccineren. Michel van Erp, woordvoerder NU’91: “Met het geven van goede voorlichting is helemaal niets mis. Wel wordt het bezwaarlijk als de druk bij zorgprofessionals wordt opgevoerd en een schuldgevoel wordt aangepraat als zij zich niet laten vaccineren.”



Dat vaccineren van zorgpersoneel noodzakelijk is om de gezondheidszorg draaiende te houden, is volgens Van Erp onterecht. Sterker nog: het is reden om eens kritisch te kijken hoe de zorg voor zorgpersoneel het hele jaar door is geregeld. “Vaak wordt gezegd dat er al weinig personeel is en dat zorginstellingen het niet kunnen hebben als er nog meer mensen uitvallen. Dat mag je niet koppelen aan het seizoen. Voorkomen dat zorgprofessionals uitvallen moet namelijk altijd prioriteit hebben, niet alleen zodra het griepseizoen weer begint.”



NU’91 heeft steeds het standpunt ingenomen dat een griepvaccinatie een vrije keuze is, ook voor verpleegkundigen en verzorgenden. Van Erp: “Wij vinden het van weinig respect voor onze beroepsgroep getuigen dat de sfeer wordt gecreëerd dat zorgprofessionals, die na zorgvuldige overwegingen besluiten zich niet te laten vaccineren, niet professioneel zijn. NU’91 vindt dat juist verpleegkundigen en verzorgenden vanuit hun vakkennis en ervaring heel goed zelf kunnen beslissen of een griepvaccinatie voor hen wenselijk is. In die afweging zullen zij zeker de veiligheid van hun patiënten en die van zichzelf meenemen.”