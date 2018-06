Zorgbalans Wijkzorg start eigen jongerenplatform

Jonge professionals in de zorg houden veel ballen tegelijk in de lucht, hoorde directeur Wijkzorg Inge Veenstra steeds vaker vanuit haar teams. Door elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, kunnen zij samen relevante thema’s bepalen en vooral aan de slag met zaken die zij dagelijks tegenkomen. Vanuit die behoefte is Jong Zorgbalans Wijkzorg opgericht: een platform voor zorgprofessionals tot en met 35 jaar binnen de Wijkzorg van Zorgbalans.



‘Als je deze geluiden hoort, moet en wil je daar iets mee’, vertelt Inge Veenstra. ‘Jongeren die hun eigen ’zorgagenda’ bepalen, daar moeten we naar luisteren. In de eerste helft van dit jaar zijn er daarom brainstormsessies georganiseerd en is een kerngroep van vijf jonge zorgprofessionals aan de slag gegaan. Daar is Jong Zorgbalans Wijkzorg uit voortgekomen’. Jong Zorgbalans Wijkzorg staat voor innovatie, netwerken, intervisie, kennisoverdracht en informeel lol hebben met elkaar.



Begin juni was er een geslaagde kick-offavond, waar uitleg werd gegeven over het concept, dat alom werd omarmd. Schrijver en blogger Tommie in de zorg, een verpleegkundige die columns en video’s maakt over zijn werk, was als gastspreker aanwezig om met de groep van gedachten te wisselen. Ook werden er veel ervaringen uit de praktijk gedeeld. In het bijzonder over de fabels rondom de ouderenzorg en de uitdagingen waarmee de jonge zorgprofessional te maken heeft. ‘We hebben de juiste toon te pakken en de kerngroep weet waarmee ze bezig is. Onderwerpen en enthousiasme genoeg’, aldus Inge Veenstra.



Ieder kwartaal organiseert Jong Zorgbalans Wijkzorg een event waarin een actueel thema centraal staat. In oktober komen de zorgprofessionals weer bijeen, dan om te praten over zorgtechnologie. Wat zijn de nieuwste ontwikkelen op dit gebied? Hoe maak je je collega’s en cliënten enthousiast? Hoe zorg je samen met de organisatie dat een implementatie slaagt? Stuk voor stuk komen er interessante vraagstukken voorbij.



Veenstra: ‘Dit concept van Zorgbalans Wijkzorg is in de regio en zelfs landelijk vrij uniek. Gemeentes en andere grote organisaties hebben vaker een ‘jongerenplatform’ binnen hun organisatie, in de zorg komt dit nog vrijwel niet voor. Zorgbalans maakt deze kwaliteitsslag nu ook. Werken in de wijkzorg is fantastisch, maar kan ook zwaar zijn. Via Jong Zorgbalans Wijkzorg kun je je behoefte uiten om je te blijven ontwikkelen, leiderschapstrajecten te verkennen en te netwerken. Maar ook elkaar inspireren en versterken. én natuurlijk is het heel belangrijk om gezamenlijk lol te hebben, dat mag en kan bij Zorgbalans. Plezier in ons werk maakt wat we nu zijn, een organisatie met een blik op de toekomst’.