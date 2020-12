'Installateurs laten energiezuinige warmtepomp te vaak links liggen'

Dit is een expertquote van Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Honderden euro’s besparen op energierekening met hybride war... - Noordhollands Dagblad



Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat nog maar 28% van de huiseigenaren advies krijgt van de installateur over duurzame alternatieven voor hun cv-ketel. Dat moet echt beter, want juist van de installateur verwachten huiseigenaren een proactieve en adviserende rol als de cv-installatie moet worden vervangen. De hybride warmtepomp is voor veel woningbezitters een logische manier om het huis nu al met minder aardgas te verwarmen.



De ideale hybride warmtepomp bestaat niet. Optimale energiebesparing realiseren is afhankelijk van de instellingen van het apparaat, van het type woning en het stookgedrag van de consument zelf. Daarom is advies van een deskundige, zoals een installatiebedrijf, altijd nodig. Helaas laten die deze energiezuinige warmtepomp nog veel te vaak links liggen.



Maarten Eeke van der Veen is Beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis.