‘KOM, ontmoet Merwede!’ wint Merwede ideeën-challenge 2019

Sportieve oost-westverbinding met bijzonder Col

KOM! als in Kom, Ontmoet Merwede, een sportieve oost-westverbinding door Merwede met de Col als landmark en publiekstrekker, is afgelopen zaterdag tijdens het succesvolle Midzomer Festival als winnaar gekozen van de eerste Merwede ideeën-challenge. Jorinke Vos en Amar Baghdadi kregen, als bedenkers van het aansprekende ontwerp, hun prijs overhandigd door wethouder Kees Diepeveen, portefeuillehouder Merwedekanaalzone.



Sportief Merwede

Wie gebruik maakt van KOM!, maakt kennis met de huidige voorzieningen en ziet ook wat Merwede in petto heeft. KOM! stimuleert gezond gedrag en nodigt uit om te sporten en te bewegen, wat aansluit bij het sportieve karakter van veel huidige gebiedsgebruikers, zoals Skatepark Utrecht, Boulderhal Sterk, Gym4All Utrecht, Harten voor Sport en het kantoor van MudMasters. Ook zij krijgen allemaal een plek op deze nieuwe fiets- en loopverbinding. Als landmark en publiekstrekker staat midden op de oost-westverbinding de Col van Utrecht, een plek met bijzondere publieke functies en voorzieningen. Deze 30 meter hoge toren heeft een stijgingspercentage van zo’n 5%, zodat je erop kunt rennen en fietsen. Eenmaal boven word je beloond met een prachtig uitzicht over de stad en kun je op afstand kennis maken met alle huidige gebruikers in het gebied. Weer veilig met de lift beneden, kun je nabij de Col in een café het wielrenrecept bij uitstek bestellen: koffie met appeltaart en slagroom. Dat maakt ook het verblijf in Merwede aangenaam. Het ontwerp draagt nog veel meer unieke kenmerken en mogelijkheden in zich.



Finale

Maar liefst 26 inzendingen voor een hoogwaardige, aantrekkelijke oost-westverbinding zijn de afgelopen periode ingediend bij de Merwede ideeën-challenge. Een onverwacht groot aantal en even onverwacht waren ook de diversiteit en professionaliteit van veel inzendingen. Naast hoogwaardig, aantrekkelijk en uitvoerbaar stond verbinding bij de challenge centraal. Nadrukkelijk is daarbij gekeken naar belevingswaarde, duurzaamheid en uitvoerbaarheid bij de uiteindelijke beoordeling van de uit de publieksstemming geselecteerde vijf finalisten. In Kanaal30 werd afgelopen zaterdag 22 juni tijdens het succesvolle Midzomer Festival in Merwede het een spannende bijeenkomst de beoordeling en keuze van de jury bekend gemaakt nadat de finalisten hun idee nog eens konden pitchen. De winnaar werd ‘KOM, ontmoet Merwede!’, het aansprekende, sportieve en duurzame ontwerp van Jorinke Vos en Amar Baghdadi. De uitgangspunt voor het winnende ontwerp van Vos en Baghdadi is het stimuleren van gezond gedrag voor zowel wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters en tevens als spelletjespad. Realisatie en uitvoering van het ontwerp is echter niet verplicht of vastgelegd. Of er een concrete samenwerking uitkomt wordt later bekeken. Met hun ontwerp wonnen Vos en Baghdadi een geldbedrag van € 2.500,-. De prijs werd hen overhandigd door wethouder Kees Diepeveen, portefeuillehouder Merwedekanaalzone.



Hoe nu verder?

Tijdens het Winterwinkelen 2018 event in Merwede werd al een symbolische doorbraak gecreëerd tussen Kanaal30 aan de Kanaalweg langs het Merwedekanaal en de Stadstuin aan de Europalaan. Het prijswinnende ontwerp voor een oost-westverbinding door het gebied wordt, vooruitlopend op de ontwikkeling van Merwede tot stadswijk van de toekomst, voor beperkte periode daadwerkelijk gerealiseerd. Zo’n doorgang is handig om snel van west naar oost en andersom door het gebied te kunnen bewegen. Momenteel kun je alleen om het gebied heen, maar er niet doorheen. De Merwede ideeën-challenge is een initiatief van Unchain the Tigers in samenwerking met de gemeente Utrecht en het Eigenarencollectief Merwede. Ook was er steun vanuit het Ondernemersfonds Utrecht.