Mariëtte Hamer ontvangt eerste Bosatlas van de duurzaamheid

Vandaag heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer uit handen van Marcel Beukeboom, Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de duurzaamheid in ontvangst genomen. Mariëtte Hamer bestempelt de atlas als een mooi middel om over duurzaamheid te praten; het laat niet alleen zien wat je kunt doen, maar ook wat je kunt láten.



Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld



Met onderwerpen als klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water, en duurzaamheidsinitiatieven van overheden, burgers en bedrijven brengt de atlas een complex en actueel thema in kaart. Behalve kaarten in de karakteristieke Bosatlasstijl, bevat de atlas aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en veel foto's. Diverse partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en hebben essentiële informatie geleverd.