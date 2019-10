Over twee weken opent in het TextielMuseum de internationale modetentoonstelling ‘The Art of Lace | Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen’. Niet alleen zijn er tientallen kanten creaties van wereldberoemde modehuizen te zien, uniek is dat de bezoeker toegang krijgt tot exclusief beeld- en geluidsmateriaal: een luistertour met Cécile Narinx (de Volkskrant) en Jasmijn Bergisch (Viktor&Rolf) én videobeelden van de intensieve maakprocessen die normaal achter gesloten deuren plaatsvinden. ‘The Art of Lace’ eert naast de visie van de modeontwerper ook het vakmanschap van de kantmaker en geeft zo een uitzonderlijke blik achter de schermen van haute couture – van draad tot modeshow.



Luistertour met Cécile Narinx en Jasmijn Bergisch



Hoe komen modehuizen aan hun kant? Wat is een naaihandschrift? En hoe komt het dat er wel eens aan een jurk wordt gelikt? In een unieke luistertour delen Cécile Narinx van de Volkskrant en Jasmijn Bergisch van Viktor&Rolf wonderlijke details over het buitengewone vakmanschap achter de modestukken. Ze vertellen onder meer over de materialen die worden gebruikt, hoe onderdelen geproduceerd worden en de handmatige arbeid die erin steekt. Ook geven de twee mode-experts een ruimhartig kijkje in de wereld van haute couture, met bijzondere feiten en anekdotes over de modehuizen en hun creaties.



In het naaiatelier van Chanel



Chanel werd 110 jaar geleden opgericht en is daarmee een van de oudste en meest prestigieuze modehuizen ter wereld. In de tentoonstelling zijn videobeelden van Chanel te zien die illustreren hoe arbeidsintensief het maakproces van een couturestuk is. Van een plumassier die op ambachtelijke wijze gevederte in stof verwerkt, tot het handmatig opnaaien van duizenden pailletjes, en het atelierhoofd dat alles samenbrengt. Tegen de tijd dat het model over de catwalk loopt zijn er maar liefst 12.000 veren bevestigd en meer dan 1000 arbeidsuren besteed. En de kantmaker heeft dan al zeker twee maanden aan het kant gewerkt. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de kwaliteit en verfijning van het kant met hun eigen handen voelen dankzij de stalen en monsters die bij de tentoongestelde stukken worden gepresenteerd.



De modetentoonstelling ‘The Art of Lace’ laat meer dan veertig creaties zien van modehuizen Alberta Ferretti, Balenciaga, Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis Vuitton, Maison Margiela, Schiaparelli en Yiqing Yin. De tentoonstelling is tot en met 10 mei 2020 te zien in het TextielMuseum in Tilburg.



Bekijk hier het eerdere persbericht over ‘The Art of Lace’: https://www.textielmuseum.nl/wp-content/uploads/2019/10/Persbericht-Art-Of-Lace-NL-final-2.pdf



Beeldmateriaal



Meer beeldmateriaal is beschikbaar via deze link: https://bit.ly/2zbhX6S